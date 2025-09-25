Oglas
Komentari: 0

FOTOGRAFIJA KOJA LEDI KRV: Prizor kobne saobraćajne nesreće u kojoj je poginula Silvana Armenulić ponovo je uzburkala javnost (FOTO)

Trenutak kada je zauvek utihnuo glas Silvane Armenulić jeziv je podsetnik na trenutak u kojem je prestalo da kuca srce najveće zvezde jugoslovenske muzike. Silvana Armenulić, ikona čije pesme i danas odzvanjaju, stradala je 10. oktobra 1976. godine.

1758792507_ddfc38566702f9bd9203478d6277e760ec2d2564.jpg
Foto: V. Danilov, Printscreen/ Instagram - silvana.armenulic
Tog dana, na autoputu Beograd–Niš, vraćala se sa koncerta kada je njen život naglo prekinut. Imala je svega 37 godina. Sa njom su u automobilu bili sestra Mirjana Barjaktarević, u petom mesecu trudnoće, i Miodrag Rade Jašarević, direktor Narodnog orkestra RT Beograd. Niko nije preživeo. Treća sestra, Dina, trebalo je da putuje s njima, ali je u poslednjem trenutku promenila odluku i tako izbegla tragediju.

Fotografija koja se pojavila godinama nakon nesreće prikazuje potpuno smrskani Ford Granada. Vozilo je, po rekonstrukciji, velikom brzinom prešlo u suprotnu traku i udarilo u kamion. Vozač kamiona kasnije je ispričao da je pokušao da izbegne sudar, ali da za to nije bilo vremena.

Silvana je iza sebe ostavila dvanaestogodišnju ćerku Gordanu i supruga, poznatog tenisera Radmila Armenulića. NJen odlazak obeležio je kraj jednog doba – doba u kojem je njen glas bio simbol snage, tuge i strasti.

I posle gotovo pola veka, tragedija koja je potresla Jugoslaviju budi istu jezu. Fotografija sa mesta udesa nije samo svedočanstvo jedne strašne noći – već i opomena da čak i najsjajnije zvezde ne mogu pobeći sudbini.

