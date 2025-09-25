FOTOGRAFIJA KOJA LEDI KRV: Prizor kobne saobraćajne nesreće u kojoj je poginula Silvana Armenulić ponovo je uzburkala javnost (FOTO)

Trenutak kada je zauvek utihnuo glas Silvane Armenulić jeziv je podsetnik na trenutak u kojem je prestalo da kuca srce najveće zvezde jugoslovenske muzike. Silvana Armenulić, ikona čije pesme i danas odzvanjaju, stradala je 10. oktobra 1976. godine.

Tog dana, na autoputu Beograd–Niš, vraćala se sa koncerta kada je njen život naglo prekinut. Imala je svega 37 godina. Sa njom su u automobilu bili sestra Mirjana Barjaktarević, u petom mesecu trudnoće, i Miodrag Rade Jašarević, direktor Narodnog orkestra RT Beograd. Niko nije preživeo. Treća sestra, Dina, trebalo je da putuje s njima, ali je u poslednjem trenutku promenila odluku i tako izbegla tragediju.

Fotografija koja se pojavila godinama nakon nesreće prikazuje potpuno smrskani Ford Granada. Vozilo je, po rekonstrukciji, velikom brzinom prešlo u suprotnu traku i udarilo u kamion. Vozač kamiona kasnije je ispričao da je pokušao da izbegne sudar, ali da za to nije bilo vremena.

Silvana je iza sebe ostavila dvanaestogodišnju ćerku Gordanu i supruga, poznatog tenisera Radmila Armenulića. NJen odlazak obeležio je kraj jednog doba – doba u kojem je njen glas bio simbol snage, tuge i strasti.

I posle gotovo pola veka, tragedija koja je potresla Jugoslaviju budi istu jezu. Fotografija sa mesta udesa nije samo svedočanstvo jedne strašne noći – već i opomena da čak i najsjajnije zvezde ne mogu pobeći sudbini.