KAKO JE KOŠARKA DOBILA IME? Za sve je "kriv" srpski jezik (FOTO)

Košarka je, zapravo, nastala pomalo na neverovatan način: dok je Nejsmit radio u koledžu u Springfildu, tadašnji upravnik za fizičko obrazovanje zatražio je od njega da osmisli novi sport koji bi mogao da se igra u zatvorenom prostoru.

Razmišljajući o tada popularnim sportovima, bejzbolu, američkom fudbalu, lakrosu, ragbiju i fudbalu, Nejsmit je osmislio osnovna pravila košarke.

Ipak, u njegovoj prvoj viziji lopta je trebalo da se probacuje kroz kutije, ali...

Kako su kutije promenile "već viđeno" ime za košarku

... ali, kutija - nigde nije bilo u tom trenutku.



Domar Pop Stebins je imao korpe za breskve i - upravo one su odmah iskorišćene na terenu. A kako je na engleskom jeziku reč za korpu “basket” - Nejsmit je sport prvobitno nazvao “Basket Ball”. Trideset godina kasnije to je spojeno u jednu reč.

U Srbiji se, na prelasku između 19. i 20. veka, za korpe češće upotrebljavao izraz “košara”. Otuda i košarka kao reč za ovaj sport u srpskom jeziku.

- Ta prva pravila košarkaške igre su, u jednom trenutku, nestala. Moj deda ih je ostavio zakačene na panou kako bi učesnici prve utakmice mogli da ih nauče, ali čim je meč završen, pravila su nestala. Srećom, sledećeg dana je jedan od njegovih učenika, Frenk iz Šarlota, došao i rekao ‘Nije ih niko ukrao. Uzeo sam ih ja da ne bi nestala. Ovaj sport će doživeti veliki uspeh i želeo sam da pravila sačuvate’. To je bio jedini dan da moj deda nije znao gde stoje ta dva lista papira, rekao je Jan Nejsmit, unuk Džejmsa Nejsmita, koji se pobrinuo da pravila budu prodata kolekcionaru, i to za 4,3 miliona dolara, a potom ih je kolekcionar Dejvid But poklonio Univerzitetu Kanzas, gde je slavni Nejsmit dugo radio.



This is the replica of the first "peach" basket used by James Naismith and his players.



Basketball has come a long way since then!



📸 FIBA Historical Collections ⤵️ pic.twitter.com/6zXNmTVgu0 — FIBA Basketball (@FIBA) December 21, 2021

Od 13 košarkaških pravila Džejmsa Nesmita - čak deset se i danas upotrebljava u ovom sportu, u originalnoj formi ili sa manjim izmenama.

Koja od osnovnih pravila košarke su promenjena?



Neka od Nejsmitovih pravila su i promenjena:

primera radi, prvobitno se košarka igrala pola sata, a dva poluvremena bila su odvojena petominutnim predahom;

bilo je zabranjeno udaranje protivnika ramenom kao i saplitanje;

ekipa koja bi u nizu faulirala protivnika bila bi kažnjavana pogocima koji su dodeljivani rivalu.



Košarka je sada malo modernija. Malo više. NJu sve češće vezuju za surovi profesionalizam, ogroman novac i iscrpljujuća takmičenja. Ali, košarka je i dalje - igra. Ko tu igru sačuva, a decu u njoj usmeri na pravi put, ne mareći toliko za sopstvene interese već za suštinu košarke - u igri će i uživati.

Bar mi iz zemlje košarke znamo koliko to ume da prija.

(Novosti)