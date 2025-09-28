Oglas
KAKO JE NASTALA PAVLOVA TORTA? Napravljena je u čast jedne žene početkom 20. veka

Zanimljiva priča koju sigurno niste znali

1759047011_d698dbda7d7e29d70d6c0cea24775f3d573a9684.jpg
Foto: Shutterstock
Nije u pitanju nijedan Pavle, kako mnogi misle, već je reč o ženi - Ani Pavlovoj.

Pavlova torta je dobila ime po čuvenoj ruskoj balerini Ani Pavlovoj, koja je 1926. godine bila na turneji po Australiji i Novom Zelandu. Priča kaže da je kuvar hotela u kome je odsela u Velingtonu napravio desert u njenu čast, čime nastaje Pavlova torta. Inspiraciju je pronašao u beloj "tutu suknji" koju balerine nose na sceni.

Pavlova, taj prozračni desert napravljen od hrskave ljuske beze prelivene šlagom i voćem,

Ana Pavlova je rođena u Petrogradu 1881, a umrla 1931. godine u Hagu. Školu klasičnog baleta završila je u Carskoj baletskoj školi u rodnom gradu i odmah dobila angažman u Marijinskom pozorištu. Postala je primabalerina 1906. godine.

Pavlova torta se pravi od belanaca umućenih sa šećerom, prelivena šlagom i različitim svežim voćem. Spolja je korica hrskava, a unutrašnjost je meka.

 

Sastojci:

pet belanaca
250 grama šećera
250 mililitara slatke pavlake
jedna kašika šećera
oko 250 grama jagoda

 

Priprema:

Belanca mutiti dok ne postanu penasta, pa pažljivo kašikom dodavati šećer i mutiti dok se ne dobije čvrst i gust šne, a kristali šećera nestanu. Na dno dubljeg okruglog pleha prečnika dvadesetak centimetara staviti papir za pečenje, pa rasporediti šne.

Peći u rerni na 150 oko 75 minuta, ili dok se kora spolja skroz ne osuši. Ako kora spolja popuca, još bolje, pošto to znači da je kora uspela, jer ta spoljna površina i treba da bude krta i krckava.

Kad se kora ispeče, ostaviti je u otvorenoj rerni još petnaestak minuta. Zatim izvaditi pleh i ostaviti koru da se skroz ohladi. Ohlađenu koru pažljivo prenesite na tacnu, preko rasporedite umućenu slatku pavlaku u koju ste dodali kašiku šećera, a zatim odozgo poređajte jagode. Služite rashlađeno.

 

