KO SU BILI BOGATAŠI U SFRJ? Pogledajte da li je neko imao više novca od Tita

Kada se govori o bogatstvu u bivšoj Jugoslaviji, ime Josipa Broza Tita neizbežno se pojavljuje.


Foto: reprint TV Novosti
NJegov životni stil bio je oličenje luksuza: rezidencije u više gradova, ostrvo Brioni kao lična oaza, jahta „Galeb“, privatni vozovi, limuzine i avionska flota. Ipak, važno je naglasiti da sve to nije bilo njegovo lično vlasništvo – radilo se o državnim resursima kojima je raspolagao kao predsednik.

U socijalističkom sistemu, gde je privatna svojina bila strogo ograničena, ipak su postojali pojedinci koji su uspeli da steknu značajno bogatstvo.

Najpoznatiji primer je ugostitelj iz Skoplja koji je 1988. godine prijavio prihod od čak 171 milion dinara – što ga je učinilo najbogatijim privatnim građaninom u SFRJ prema tadašnjoj Poreskoj upravi.

Iako njegovo ime nikada nije objavljeno, ostao je upamćen kao simbol uspeha u sistemu koji nije bio naklonjen privatnom kapitalu. Osim njega, mnogi zanatlije, muzičari, pa čak i profesori, uspevali su da zarade više od direktora državnih firmi.

Međutim, kada se bogatstvo meri kroz pristup resursima i moć, Tito ostaje nedodirljiv. NJegov luksuz nije bio rezultat tržišnog uspeha, već političke pozicije koja mu je omogućila neograničen pristup državnim dobrima, prenosi biznis.telegraf.rs.

Šta je sve posedovao Tito?

– Rezidencije u Beogradu, Zagrebu, LJubljani i na Brionima

– Ostrvo Brioni kao lična oaza

– Limuzine i avioni pod državnom zastavom

– Neograničen pristup državnom bogatstvu.

(Krstarica/ Biznis.Telegraf.rs)

