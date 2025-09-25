MAJLI SAJRUS OTKRIVA KAKO SE IZBORILA SA ALKOHOLIZMOM: "Znala sam da moram još jednom da padnem"

Majli Sajrus ne krije da je imala dugogodišnji problem sa korišćenjem alkohola

Iako Majli ističe da nema problem sa alkoholom, već sa odlukama koje donosi kada je pod njegovim uticajem, pronašla je način da ostane trezna. Naučila je, kaže, da ceni jednostavne stvari u životu.

- Veliki deo onoga što radimo delimo sa drugima. Nešto što ja volim je baštovanstvo. U stvari, pazim da moj pas trenutno ne kopa rupe po dvorištu. Baštovanstvo je nešto što radite za sebe. Kada podelite toliko toga o sebi, provođenje malih, dragocenih trenutaka uz nešto jednostavno – kao što je stavljanje semena u zemlju – postaje vrlo ličan proces. To mi je bio lek koji me održao prizemljenom u mom treznom načinu života - rekla je Majli u razgovoru sa Pamelom Anderson za CR Fashion Book.

-To je deo prakse, kao što bi joga mogla da bude. Izlazak u prirodu, rad rukama i kreativni ventil koji nije vezan za slavu ili uspeh. Prava pobeda je kada stavite seme u zemlju i u proleće vidite cveće - dodala je pevačica.

Baštovanstvom je počela da se bavi sasvim slučajno. Pre nego što je otišla na turneju, posadila je seme.

- Odlazila sam na turneju i samo sam bacila seme, misleći da će se možda, kad se vratim kući, dogoditi nešto magično. I dogodilo se. Vratila sam se, a celo moje brdo izgledalo je kao vrt princeze i vile. Dakle, sve ovo vreme biti kod kuće, prizemljena i okružena lepotom na drugačiji način – jednostavno je neverovatno - kaže Majli.

Pevačica je priznala da je tokom karantina 2020. godine ponovo pila, ali da je zatim zauvek prestala.

- Znala sam da moram još jednom da padnem. Jednostavno, morala sam. Nikada se to ne bi desilo samo od sebe. Bilo je trenutaka na mom putu na koje nisam ponosna. To nisu bili moji najbolji trenuci, niti najbolji radovi. Ali sve to me je dovelo do pisanja pesme "Flowers", koja je tada bila neka vrsta ključa za bravu isceljenja - rekla je Majli.

U razgovoru sa Zejnom Louom u novembru 2020. godine, objasnila je zašto je prestala da pije:

- Ne mislim da svi moraju biti trezni; svi treba da rade ono što je najbolje za njih. Nemam problem sa pićem. Imam problem sa odlukama koje donosim kad pređem određeni nivo - rekla je ona tada.

