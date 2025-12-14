MISTERIOZNA BOLEST JE IZJEDA, A ONA UPRKOS TOME KITI JEKLU: Selin Dion oduševila fanove svojom snagom i voljom! (FOTO)

Novogodišnja jelka legendarne dive pokazuje kako beli i srebrni ukrasi kombinovani s vrlo suptilnim detaljima mogu da učine da dom izgleda savršeno

Čuvena pevačica, Selin Dion, zaprepastila je javnost kada je priznala da boluje od misteriozne bolesti, koja joj oduzima mogućnost da upravlja svojim životo.

Kako je govorila, pretvara se u živu statuu, ekstremiteti joj se koče, često ne može da se kreće, ali to joj ne ubija volju za životom, već je tera da se bori i iznova i iznova svaki dan proživljava na najlepši mogući način.

Upravo takav je bio i jedan koji je za nama, a tokom kojeg je uspela da okiti božićno drvce i fotografiše ga, a onda podeli sa ostatkom sveta.

Ove godine glumica se odlučila za minimalizam, koji ni malo nije umanjio lepotu njene jelke, već naprotiv, učinio je da njen dom dobije svečan i prefinjen izgled.

Iako su sneg i bela boja česti praznični motivi, retko ih koristimo kao glavnu inspiraciju za ukrašavanje božićne jelke. Međutim, Selin Dion odlučila je da prigrli upravo tu zimsku estetiku.

Fotografija koju je čuvena izvođačica moćnih balada objavila na Instagramu otkriva jelku koja je prava vizuelna oda beloj i srebrnoj boji. Elegantno, svedeno drvce obasjano je belim lampicama na tankoj srebrnoj žici, koje se nežno prelivaju preko grana.

Po celoj jelki raspoređeni su beli i srebrni ukrasi, stvarajući snažan, ali nenametljiv utisak. Poseban akcenat daje sofisticirani, slojeviti cvet u punom cvatu, koji dizajnu dodaje notu zrelosti i luksuza.

Ovakav izgled neki su prokomentarisali kao veoma siromašan, ne shvatajući da je nekada, a naročito kad je jelka u pitanju, više manje i da zapravo previše detalja i ukrasa daje loš utisak.

Šta ovu prazničnu estetiku čini tako uspešnom?

Pre svega, to je osećaj takozvanog "tihog luksuza". Sveden stil dekoracije dopušta da prirodna lepota zelenih grana dođe do izražaja. Ono što dizajnu nedostaje u klasičnim, jarkim božićnim bojama, nadoknađeno je oblikom i teksturom, obline traka i kuglica odmah privlače pogled.

Uz to, snežni sjaj jelke sprečava da ceo ambijent deluje hladno ili sterilno. Rezultat je izgled koji je istovremeno uzvišen i izrazito prazničan.

Dobra vest za ljubitelje ovog stila jeste da se dekoracija inspirisana "zimskom bajkom“ lako može ponoviti i kod kuće. Stručnjakinja za prazničnu dekoraciju Gizela Grejam savetuje:

- Da biste postigli pravi utisak zimske čarolije, potrebne su vam brojne svetlucave lampice, sjajni beli i providni ukrasi, uz poneki diskretan detalj u ledeno plavoj nijansi.

Ovaj stil, dodaje ona, ne mora da se zadrži samo na jelci. Čarolija zimske bajke jednako lepo funkcioniše i na prazničnoj trpezi.

- Ne zaboravite da dekoracije izgledaju predivno i kada su okačene iznad trpezarijskog stola, na rustičnoj grani ili horizontalno postavljenom vencu - kaže Grejam.

Beli i srebrni akcenti savršeno se uklapaju uz snežno belu ili ledeno plavu, dodatno naglašavajući prazničnu atmosferu.

(Glossy)

BONUS VIDEO: