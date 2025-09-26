MOLITVA ČASNOM KRSTU: Smatra se da uliva nadu u bolje sutra

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra, slave Krstovdan, dan kada je pronađen i iskopan Časni krst na Golgoti i vraćen iz Persije u Jerusalim.

Sutra je potrebno obratiti se Bogu sledećom molitvom:

- Slava Gospode, Krstu Tvome Časnome!

Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji NJegovi, i neka beže od Lica NJegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja; tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Krst Svoj Časni, za proganjanje svakog protivnika. O, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa Svetom Vladarkom, Đevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek.

Amin -

Smatra se da ova molitva uliva nadu u bolje sutra.

