DA LI PRAVOSLAVNI VERNICI TREBA DA OKITE JELKU? Sveštenik odgovorio na pitanje koje mnogi postavljaju

Sveštenik otkriva simboliku božićne jelke i objašnjava kako se ona savršeno uklapa sa badnjakom.

1764773275_Foto-Shutterstock-jelka.jpg
Foto: Shutterstok
Šta zapravo znači okićena jelka i da li njen običaj narušava pravoslavnu tradiciju? Sve dileme razjasnio nam je sveštenik.

Prema njegovim rečima, jelka se u pravoslavnim domovima pojavljuje tek poslednjih vekova, ali to ne umanjuje njeno značenje.

„Često se među vernicima stvori pogrešno uverenje da je jelka ’tuđa’ i da nam je nametnuta sa Zapada. Međutim, ključ nije u geografskom poreklu običaja, već u poruci koju nosi“, naglašava sveštenik.

Simbolika svakog ukrasa vodi nas do suštine Božića.

„Zvezda koja se postavlja na vrh jelke podseća nas na Vitlejemsku zvezdu — ona je vodila mudrace do Hrista. Sjaj ukrasa i svetlucave grane prikazuju radost celog stvorenog sveta jer se njegov Tvorac rodio i došao među ljude. U podnožju jelke često se stavljaju jasle sa Hristom, Bogorodicom i Josifom, što nas vraća u trenutak kada se Bog javio kroz dete“, objašnjava sagovornik.

Kako dodaje, jelka i badnjak nisu simboli koji se isključuju — naprotiv, zajedno čine potpun praznični smisao.

„Badnjak predstavlja odricanje od starog i prolaznog, dok jelka slavi novo rođenje — dolazak Isusa Hrista u našu stvarnost. Kada ih spojimo, dobijamo potpunu sliku Božića i njegove radosti“, zaključuje sveštenik.

(Kurir)

