TEŠKA SUDBINA ĆERKE PABLA ESKOBARA: Otac palio 2 miliona dolara da bi je ugrajeo, a posle njegove smrti je upala u depresiju i pokušala da se ubije

Posle smrti Pabla Eskobara, Manuela je u strahu da će neko krenuti na nju i njenu porodicu pokušala da oduzme sebi život.

Foto: Vikipedia, Printscreen/ YouTube - Nicat Aghayev
"Najbogatija devojčica na svetu“, kako su se neki usudili da je nazovu zbog nasleđa koje joj je navodno ostavljeno, imala je 10 godina kada su joj oca ubile kolumbijske vlasti.

Eskobarova ćerka Manuela se najviše pojavljuje u pričama o njegovoj spremnosti da se ona oseća voljenom. Prema rečima njegovih bivših prijatelja, on nije oklevao da učini bilo šta za njeno dobro.

Jednom dok se porodica skrivala na planini Medelin, prema „Business Insideru“, Manuela se razbolela te su roditelji morali naći način da je zagreju. Eskobar je zapalio vatru koristeći ono što je imao pri ruci — novčanice u vrednosti od 2 miliona dolara.

Od porodičnog mučenja nakon očeve smrti, Manuela je navodno imala dosije bez kriminala - za razliku od svoje majke i brata. I njena majka i Huan Pablo su uhapšeni 1999. godine, optuženi za falsifikovanje javne isprave, pranje novca i nezakonito udruživanje, pri čemu je njihov identitet Eskobarove porodice konačno otkriven.

 To je navodno dovelo Manuelu u spiralu depresivnih epizoda, u strahu da će biti otkrivena. Za razliku od onoga što su mnogi mogli da poveruju, nijedno od Eskobarove dece nije živelo u gomili zlata. Umesto toga, porodica se borila da preživi i ostane anonimna, što je uticalo na Manuelino mentalno zdravlje. Nakon pokušaja da sebi oduzme život, u stalnom strahu da će neko krenuti za njenom porodicom tražeći osvetu, Manuela je pristala da živi sa bratom i njegovom ženom u nadi da će pronaći stabilnost.

Nažalost, Manuela Eskobar nije uspela da pronađe utehu na isti način kao i njen brat.

"Moja sestra Manuela, ona živi sa nama u Argentini, tamo smo zajedno otkako je moj otac preminuo. Tada je započela karijeru, organizovala je događaje. Ona živi sasvim drugačijim životom. Ne voli da se pojavljuje pred novinarima. Ona uopšte ne voli da bude popularna i ja to veoma poštujem. Pretrpela je isto nasilje kao i ja, ali je bila još mlađa od mene – sedam godina mlađa”, rekao je Sebastjan jednom prilikom.

Izbegavanje publiciteta i držanje podalje od očiju javnosti je jedini način na koji uspeva da živi svoj život, i malo je verovatno da će se ikada predomisliti.

(Stil)

