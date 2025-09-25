O NJIHOVOM RAZVODU I DANAS SE SPEKULIŠE: Ovo je jedina fotografija sa venčanja Vesne Zmijanac i Kemiša (FOTO)

Vesna Zmijanac i Miroljub Aranđelović Kemiš su bili u braku koji je trajao samo tri godine, a posle razvoda svako je krenuo svojim putem sa lepim sećanjem na vreme koje su proveli zajedno.

O detaljima njihove ljubavi nije poznato mnogo, a jedina fotografija sa venčanja ovih dana kruži Instagramom.

Zaljubljeni i zagledani u budućnost Vesna i Kemiš tada su bili srećniji nego ikada.Iako su u braku bili samo tri godine, Vesna je često govorila da joj je vreme provedeno sa poznatim harmonikašem ostalo u lepom sećanju.

‒ Za mene su to bile lepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lepo kratko traje i brzo prođe.

- Bio je to turbulentan period u našem životu. Bili smo mladi i ostala je lepa uspomena ‒ rekla je Vesna jednom prilikom.

‒ Vesna i ja smo se rastali kao ljudi. Posle razlaza imao sam svoj stan, vodeni krevet i brojne devojke. Nije mi padalo na pamet da se vezujem.

Nakon nekog vremena u moj život ušla je Zorica i unela neku drugu dimenziju. Moja sadašnja žena me nije otela Vesni, već sam sam odlučio da odem ‒ priznao je svojevremeno Miroljub.

(hellomagazin)