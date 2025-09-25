Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

O NJIHOVOM RAZVODU I DANAS SE SPEKULIŠE: Ovo je jedina fotografija sa venčanja Vesne Zmijanac i Kemiša (FOTO)

Vesna Zmijanac i Miroljub Aranđelović Kemiš su bili u braku koji je trajao samo tri godine, a posle razvoda svako je krenuo svojim putem sa lepim sećanjem na vreme koje su proveli zajedno.

1758802765_6d5dd0b1c8428e6d1107d3f72c77c6296002a274.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

O detaljima njihove ljubavi nije poznato mnogo, a jedina fotografija sa venčanja ovih dana kruži Instagramom.

Zaljubljeni i zagledani u budućnost Vesna i Kemiš tada su bili srećniji nego ikada.Iako su u braku bili samo tri godine, Vesna je često govorila da joj je vreme provedeno sa poznatim harmonikašem ostalo u lepom sećanju.

‒ Za mene su to bile lepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lepo kratko traje i brzo prođe.

 

- Bio je to turbulentan period u našem životu. Bili smo mladi i ostala je lepa uspomena ‒ rekla je Vesna jednom prilikom.

‒ Vesna i ja smo se rastali kao ljudi. Posle razlaza imao sam svoj stan, vodeni krevet i brojne devojke. Nije mi padalo na pamet da se vezujem.

Nakon nekog vremena u moj život ušla je Zorica i unela neku drugu dimenziju. Moja sadašnja žena me nije otela Vesni, već sam sam odlučio da odem ‒ priznao je svojevremeno Miroljub.

(hellomagazin)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas