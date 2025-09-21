Oglas
PSI OVO URADE KADA NAIĐU NA LOŠU OSOBU: Dobro zapamtite ovu reakciju

Naučnici su dokazali da psi mogu pozitivno da utiču na svoje vlasnike, a jedno od opštih uverenja jeste ono da psi mogu da prepoznaju ljudske kvalitete i znaju kada ih neko laže.Tom temom bavilo se istraživanje koje je sproveo Akiko Takaoka, istraživač sa Katedre za psihologiju Univerziteta u Tokiju.

1758450245_9e4cb72364046b5561a35b121eafe145ce328b54.jpg
Foto: Shutterstock
Tokom nekoliko godina istraživačkog rada koji se bavi kognitivnim razvojem životinja, na nekoliko različitih načina testirao je ideju da psi znaju kada ih neko prevari i da pamte ljude koji su to učinili. Ta se premisa pokazala tačnom – ne samo to, nego psi nakon što ih prevare gube poverenje u neku osobu.

Jedan od tih eksperimenata izgledao je ovako: nekoliko posuda s hranom, volonter, psi. Druga osoba je postavila te prazne posude, što oni nisu mogli videti sve dok im se nisu približili. Postupak je ponovljen nekoliko puta, a na kraju se ispostavilo da psi pamte ko ih je prevario. Kad je ta osoba ušla u prostoriju, većina je bila ravnodušna, a nekoliko pasa je bilo ljutito. Istovremeno, prema onima koji ih nisu prevarili pokazivali su privrženost, piše National Geographic.

Druga studija, koju su sproveli naučnici Katedre za psihologiju Univerziteta Kjoto pokazali su da je njima jasno ako se neko ponaša ružno prema ljudskim članovima njihove porodice i da će se ponašati u skladu s tim. Šta će učiniti, zavisi od karaktera psa, ali razumeju šta se događa.

U eksperimentu su učestvovali psi u pratnji svojih vlasnika i nekoliko volontera koje oni nisu poznavali. Oni su imali zadatak: deo njih se lepo ponašao prema vlasnicima, a drugi su vikali na njih i ponašali se agresivno.

Kada su potom volonteri psima ponudili hranu, otkrili su nešto veoma zanimljivo. Oni koji su se dobro ponašali prema njihovim vlasnicima nisu imali problema: psi su prihvatili njihove poslastice i maženje. Ali oni koji su bili bezobrazni izazvali su negativnu reakciju: neki psi nisu hteli da prihvate keksić, neki da, ali čak i oni koji su ga uzeli nisu bili raspoloženi za dalje druženje nego su se samo pomerili.

(Krstarica)

