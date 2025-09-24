Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

RECEPT KOJI SU OBOŽAVALE NAŠE BAKE: Testenina sa orasima - nostalgični obrok iz prošlih vremena

Sprema se za čas, jede se toplo za ručak ili večeru

1758721164_1743163520_shutterstock_678154702.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Testenina s mlevenim orasima bilo je popularno jelo u SFRJ.
Za jelo se upotrebljavala koja god vrsta testenine se mogla naći kod kuće poput pužića, špageta… Skuvana testenina bi se pomešala sa puterom, mlevenim orasima i sa dosta šećera sve dok se nije dobilo jelo koje su obožavali klinci, ali i odrasli.

 

Sastojci:

300 g testenine po želji
150 g mlevenih oraha
100 g šećera
50 g putera
1 vanilin šećer
punomasno mleko po želji

 

Priprema:

Skuvajte testeninu prema uputstvu na pakovanju. Ocedite je i stavite sa strane.
U većem tiganju rastopite puter, dodajte mlevene orahe, šećer i vanilin šećer i dobro promešajte. Po želji možete sve zajedno razvodnjiti sa malo punomasnog mleka.
U tiganj dodajte kuvanu testeninu, sve dobro promešajte i servirajte dok je toplo.

Prijatno!

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas