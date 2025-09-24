RECEPT KOJI SU OBOŽAVALE NAŠE BAKE: Testenina sa orasima - nostalgični obrok iz prošlih vremena

Sprema se za čas, jede se toplo za ručak ili večeru
Testenina s mlevenim orasima bilo je popularno jelo u SFRJ.
Za jelo se upotrebljavala koja god vrsta testenine se mogla naći kod kuće poput pužića, špageta… Skuvana testenina bi se pomešala sa puterom, mlevenim orasima i sa dosta šećera sve dok se nije dobilo jelo koje su obožavali klinci, ali i odrasli.
Sastojci:
300 g testenine po želji
150 g mlevenih oraha
100 g šećera
50 g putera
1 vanilin šećer
punomasno mleko po želji
Priprema:
Skuvajte testeninu prema uputstvu na pakovanju. Ocedite je i stavite sa strane.
U većem tiganju rastopite puter, dodajte mlevene orahe, šećer i vanilin šećer i dobro promešajte. Po želji možete sve zajedno razvodnjiti sa malo punomasnog mleka.
U tiganj dodajte kuvanu testeninu, sve dobro promešajte i servirajte dok je toplo.
Prijatno!