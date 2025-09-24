RECEPT KOJI SU OBOŽAVALE NAŠE BAKE: Testenina sa orasima - nostalgični obrok iz prošlih vremena

Sprema se za čas, jede se toplo za ručak ili večeru

Testenina s mlevenim orasima bilo je popularno jelo u SFRJ.

Za jelo se upotrebljavala koja god vrsta testenine se mogla naći kod kuće poput pužića, špageta… Skuvana testenina bi se pomešala sa puterom, mlevenim orasima i sa dosta šećera sve dok se nije dobilo jelo koje su obožavali klinci, ali i odrasli.

Sastojci:

300 g testenine po želji

150 g mlevenih oraha

100 g šećera

50 g putera

1 vanilin šećer

punomasno mleko po želji

Priprema:

Skuvajte testeninu prema uputstvu na pakovanju. Ocedite je i stavite sa strane.

U većem tiganju rastopite puter, dodajte mlevene orahe, šećer i vanilin šećer i dobro promešajte. Po želji možete sve zajedno razvodnjiti sa malo punomasnog mleka.

U tiganj dodajte kuvanu testeninu, sve dobro promešajte i servirajte dok je toplo.

Prijatno!