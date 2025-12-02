RECEPT ZA POSNU MOSKVA TORTU: Mnogima omiljena torta u drugačijoj verziji

Moskva torta ima i svoju posnu varijantu

Bogata, kremasta i raskošna, ona spaja meke korice i svilenkasti fil sa voćem u harmoniji koja osvaja na prvi zalogaj. Idealna je za slavsku trpezu, praznike, post, ali i za sve trenutke kad želite nešto posebno bez mleka i jaja.

Moskva torta ili Moskva šnit mnogima je najdraža poslastica. Iako se u originalnom receptu pravi u mrsnoj varijanti, i ova posna je jednako ukusna. Uz malo pažnje i strpljenja, posna Moskva posna torta postaće prava zvezda svake trpeze - pripremite je za svoje goste i gledajte kako nestaje sa tanjira brže nego što ste očekivali.

Mera za sastojke je standardna čaša od jogurta.

Sastojci za kore:

1,5 čaša brašna

2 čaše mlevenih oraha

pola čaše mlevenog posnog plazma keksa

150 g šećera

5 kašika džema od kajsija

5 kašika ulja

1 prašak za pecivo

kisela voda (po potrebi)

Sastojci za fil:

litar soka od pomorandže

4 kesice pudinga od vanile

12 kašika šećera

250 g biljnog margarina

500 g posnog šlaga

kisela voda

500 g ananasa

300 g višanja

100 g badema

Priprema:

Sve sastojke za koru stavite u dublji sud, pa dodajte kiselu vodu i varjačom mešajte da se dobije malo ređa masa, kao za patišpanj. Od ove mase ispecite četiri kore na 180 stepeni oko desetak minuta. Pazite da ih ne presušite.

U 200 mililitara soka od pomorandže razmutite prašak za puding. U ostatak soka (800 mililitara) dodajte 12 kašika šećera, pa kad provri zakuvajte puding, skinite posudu sa ringle, prekrijte je prozirnom folijom i ostavite da se skroz ohladi.

U ohlađen fil dodajte 250 grama biljnog margarina i penasto umutite.

Posni šlag umutite sa kiselom vodom tako da bude čvrst.

Na koru nanesite žuti fil, preko njega stavite iseckan ananas, pa stavite jedan sloj šlaga. Preko šlaga stavite drugu koru, nanesite žuti fil, pa poređajte višnje. Preko višanja stavite još jedan sloj šlaga, pa ređajte treću koru, fil, voće i šlag. Preko četvrte kore stavite ostatak fila, pa tortu bogato namažite šlagom, pospite bademima iseckanim na listiće i ostavite da odstoji u frižideru makar 24 sata pre služenja.

(Blic Žena)

