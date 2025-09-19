ZNATE LI KO PEVA NAJSKUPLJI STIH MARINE TUCAKOVIĆ? 5 reči KOŠTALE SU 100.000 evra

Na estradi postoje hitovi koji postanu više od pesme – oni postanu simbol jednog vremena, jedne karijere i cele generacije.Upravo takva je legendarna numera „Zora je“, koja je 1985. godine uzdigla Nedu Ukraden u red najvećih zvezda jugoslovenske scene.

Iza ove pesme krije se neobična priča o naslovu, sukobima oko kreativnih rešenja i jednom stihu koji je zauvek ušao u istoriju.

Od „Milana labuda“ do „Zora je“

Davne 1985. muziku za ovu pesmu napisao je Đorđe Novković. On je najpre želeo da pesmu nazove "Milan labud", ali se pevačica Neda Ukraden usprotivila jer se upravo rastala od supruga Milana. Nakon nekoliko pokušaja sa naslovima poput „Jovane, zora je“ i „Milane, zora je“, odluka je pala na jednostavno i snažno – „Zora je“.

Upravo taj naslov, bez imenskog predznaka, otvorio je vrata da pesma postane univerzalna ljubavna himna.

Pet reči koje su donele bogatstvo

Ipak, ono što je najviše iznenadilo javnost jeste činjenica da je u konačnom oblikovanju teksta učestvovala i nenadmašna Marina Tucaković. Legendarna tekstopiskinja, čiji su stihovi ispisali istoriju jugoslovenske i srpske popularne muzike, ovde je dopisala samo jedan stih: "Suza je iz oka kanula."

Tih pet reči pretvorile su se u jedan od najupečatljivijih trenutaka pesme, a prema rečima Nede Ukraden, donele su Tucakovićevoj zaradu veću od 100.000 evra. Samo jedan stih, ali dovoljan da obeleži celu karijeru – i pevačice i autorke.

Pesma koja je postala lična karta

Neda Ukraden je u više navrata isticala da je upravo „Zora je“ njena lična karta. Iako iza sebe ima bogat muzički opus i mnogo hitova, ova pesma ostala je najjača asocijacija na njeno ime.

NJen snažan glas i melodija Đorđa Novkovića, začinjena Marininim stihom, stvorili su jedan od najvrednijih estradnih bisera.