ЧУВЕНА СРПСКА ГЛУМИЦА УМРЛА КАО БЕСКУЋНИЦА: Рођена у имућној породици, а завршила у тешкој беди заворављена од свих

Глумица Живка Матић остала је упамћена по бројним телевизијским остварењима, попут серија "Љубав на сеоски начин" и "Грађани села Луга".
Она је оставила траг, како у филмским, тако и у драмским улогама, а умрла је у 75. години у свом родном Пожаревцу, 1998. године, заборављена од свих.
Сви су некада уживали у њеним улогама, али мало ко је знао да је умрла у највећој беди, као бескућница.
Сцена на Живкином гробу цепа срце и дан-данас.
Живка Матић рођена је 1923. године у врло имућној породици човека који је имао први аутомобил и који је извршио електрификацију Пожаревца, међутим убрзо се нашла као сироче, а усвојио ју је банкарски чиновник.
Подсетимо, Живку Матић гледаоци највише памте по улози у ТВ серији „Грађани села Луга”, за коју је у пару са чувеним Батом Живојиновићем добила награду, али је и поред те улоге, имала бројна филмска остварења.
(Курир)
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