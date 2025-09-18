Oglas
Oglas
· · Коментари: 0

ЧУВЕНА СРПСКА ГЛУМИЦА УМРЛА КАО БЕСКУЋНИЦА: Рођена у имућној породици, а завршила у тешкој беди заворављена од свих

Глумица Живка Матић остала је упамћена по бројним телевизијским остварењима, попут серија "Љубав на сеоски начин" и "Грађани села Луга".

1758187683_60017_zivka-matic_f.jpg
Фото: Д.Новковић/Јутјуб/принтскрин
Oglas

Она је оставила траг, како у филмским, тако и у драмским улогама, а умрла је у 75. години у свом родном Пожаревцу, 1998. године, заборављена од свих.

Сви су некада уживали у њеним улогама, али мало ко је знао да је умрла у највећој беди, као бескућница.

Сцена на Живкином гробу цепа срце и дан-данас.

Живка Матић рођена је 1923. године у врло имућној породици човека који је имао први аутомобил и који је извршио електрификацију Пожаревца, међутим убрзо се нашла као сироче, а усвојио ју је банкарски чиновник.

Подсетимо, Живку Матић гледаоци највише памте по улози у ТВ серији „Грађани села Луга”, за коју је у пару са чувеним Батом Живојиновићем добила награду, али је и поред те улоге, имала бројна филмска остварења.

(Курир)

БОНУС ВИДЕО:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Пошаљи коментар
Не свиђа ми се 0
Пошаљи коментар
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas