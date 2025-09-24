7 ЈЕДНОСТАВНИХ БРЗИХ ФРИЗУРА ЗА СЕДАМ ДАНА У НЕДЕЉИ: Изгледајте увек дотерано и модерно! (ФОТО)

Када крене нова радна недеља, сви кренемо да размишљамо о одевним комбинацијама за посао, факултет. Осим одевних комбинација, проблем са којим се ујутру сусрећемо је и избор фризуре.
Ако не желите сваки дан да носие пуштену косу или високи реп и ако се борите са даном када свака длака води своју политику, у наставку доносимо неколико различитих фризура које можете испробати ове недеље и сваки дан изгледати пристојно и дотерано.
Понедељак – таласи
Таласи у коси постали су класик међу фризурама – иако је прво била намењена свечаним догађајима, жене су је све више почеле носити и у свакодневним ситуацијама. Ипак, многи их избегавају јер сматрају како захтевају много времена – али, осим што их можете направити већ у недељу, ако се извештите са фигаром неће вам одузети ни превише времена.
Уторак – полуподигнута коса
Полуподигнута коса савршен је компромис између распуштених праменова и елегантно скупљене фризуре, што је чини идеалним избором за дане када желите изгледати дотерано, али без претераног улагања времена. Овај стил наглашава волумен и природну текстуру косе, а притом отвара лице и даје му свежину. Можете је носити у опуштеној, романтичној верзији с меканим таласима или у нешто строжем, заглађеном издању за софистициранији утисак. Полуподигнута коса лепо пристаје уз дневне комбинације, али једнако добро функцинише и у вечерњим приликама, када се уз додатак децентних модних детаља претвара у фризуру која одише безвременском елеганцијом.
Среда – шешир или капа
С првим хладнијим данима, на место рајфова и укосница за косу, дошле су беретке која дефинитивно имају најшармантнији предзнак сваке јесење и зимске сезоне. Беретке више немају само функционалну улогу у којој нас штите само од хладноће и кише, него су постале и омиљен додатак које свакој комбинацији дају савршену тачку на “и”. Зато, средина недеље савршена је за кул беретку или шешир, а и савршен је одабир кад треба сакрити косу када је већ кренула да се масти.
Четвртак – шнала за косу
Шнала за косу враћа се као незаобилазан додатак који истовремено изгледа шик и практично. Идеална је за дане када желите фризуру која се слаже с ужурбаним распоредом, али и даље оставља утисак стила без превише труда. С њом можете косу необавезно подигнути у опуштену пунђу или полуреп, а ефекат ће увек бити модеран и ноншалантан. Било да је бирате у минималистичкој варијанти од метала или у разиграним бојама и дезенима, шнала постаје детаљ који подиже цели аутфит и даје му дозу тренди лежерности.
Петак – плетеница
Петак је дан када фризура може бити забавна, а опет довољно елегантна да вас прати од јутра до вечерњег изласка – управо зато је плетеница савршен избор. Било да је одаберете у класичној верзији, као француску или рибљу кост, она уноси дозу разиграности и романтике у сваки лоок. Осим што је практична јер косу држи уредном током целог дана, плетеница увек одише младалачким шармом и лако се прилагођава свакој прилици, од пословног састанка до опуштене вечери с пријатељима.
Субота – реп
Субота је створена за реп – фризуру која савршено спаја лежерност и дотераност. Било да га носите високо подигнутог за дозу гламура или ниско свезаног за опуштенији шик утисак, реп је увек практичан и ефектан избор. Осим што косу држи под контролом током динамичног дана, наглашава црте лица и даје простор за истицање шминке или упечатљивих минђуша. Управо зато је идеалан савезник суботњих излазака, дружења или шетњи градом – фризура која изгледа добро у свакој прилици и са којом никада не можете погрешити.
Недеља – зализана пунђа
Зализана пунђа једна је од оних фризура које на први поглед делују једноставно, а заправо одају утисак промишљеног стила и елеганције. Носи у себи ноту минимализма, али истовремено делује моћно и софистицирано, па није чудо да је омиљени избор бројних модних икона и славних дама на црвеном тепиху. Савршена је за дане када желите изгледати уредно и дотерано без превише труда, било да је комбинујете уз пословно одело, вечерњу хаљину или кежуал дневни аутфит. Кључ је у глатко зализаној коси и прецизно обликованој пунђи која открива црте лица и наглашава шминку, а целом изгледу даје дозу профињене једноставности.
(Јоурнал.хр)
