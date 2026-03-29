БИВШИ МУЖ ДЖЕЈ ЛО ОТКРИО ПОЛ ОСМЕ БЕБЕ НА ПРЕСЛАДАК НАЧИН: 31 годину млађа супруга певача блиста у трудноћи

Музичар Марк Ентони и његова супруга Нађа Фереира ће поново постати родитељи, а пол бебе су објавили на предиван начин и у свему им је помогао и њихов двогодишњи син Марко. Певачу ће ово бити осмо, а Нађи друго дете.
Музичар Марк Ентони и његова супруга Нађа Фереира открили су пол свог другог детета, два месеца након што су објавили да ће добити бебу.
Подсетимо, они су пре два месеца прославили трећу годишњицу брака и том приликом су открили да је певачева 31 годину млађа супруга поново трудна.
А недавно су објавили низ фотографија на друштвеној мрежи Инстаграм и открили ког је пола беба.
На фотографијама можемо да видимо срећну породицу на броду, како позира у усклађеним плавим одевним комбинацијама.
Нађа Фереира на стомаку држи мали пар ружичастих ципела док јој је супруг грли труднички стомак, а ту је и њихов двогодишњи син Марко који такође пипка стомак и ципелице, узбуђен што ће добити сестрицу.
- Изненађење пуно љубави - пише испод фотографија.
Подсетимо, музичару је ово осмо дете. Са бившом девојком Деби Росадо има сина Чејса (35) и ћерку Аријану (31).
Синове Кристијана (25) и Рајана (22) има са бившом супругом Дајанаром Торес док из брака са певачицом и глумицом Џенифер Лопез има близанце Ему и Макса (18)
(Глоссy)
БОНУС ВИДЕО: