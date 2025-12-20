NUMEROLOZI SMATRAJU DA ĆE 2026. GODINA BITI PREKRETNICA: Sledi period buđenja, hrabrih odluka i novih početaka

Nakon godine zatvaranja, završetaka i emotivnog čišćenja, pred nama je prekretnica.

Prema rečima Morgane Žorž, osnivačice Stones Cluba, kouča za lični razvoj i stručnjakinje za numerologiju, 2026. donosi snažan energetski zaokret – period buđenja, hrabrih odluka i potpuno novih početaka.

- Ovo nije još jedna obična godina. Ovo je tačka nule. Ulazimo u novi devetogodišnji ciklus koji menja pravila igre - kaže Morgane Žorž, osnivačica Stones Cluba i stručnjakinja za numerologiju.

Prema njenim rečima, energija 2026. donosi snažan zaokret – izlazak iz faze zatvaranja i ulazak u period hrabrih odluka, ličnog buđenja i novih početaka.

Kako numerologija objašnjava ono što osećamo?

Numerologija polazi od ideje da svaki broj nosi određenu vibraciju, a ta vibracija utiče i na pojedinca i na kolektiv. Kada saberemo cifre godine 2026 (2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1), dobijamo broj 1 – simbol početka, inicijative i lične snage.

- Broj godine nam pokazuje u kojoj se fazi životnog ciklusa nalazimo. Dok nas neke godine pozivaju da zastanemo i otpustimo, druge nas guraju da krenemo napred. Upravo se to sada dešava - objašnjava Morgane.

Godina 2025. bila je pod vibracijom broja 9 – završne faze ciklusa započetog 2016. Donela je čišćenje, razrešenja i zatvaranje starih poglavlja. 2026. je njena suprotnost: ona otvara vrata novom početku.

Važno je razumeti da u numerologiji istovremeno deluju dva nivoa uticaja:

kolektivna godina, koja oblikuje opštu atmosferu

lična godina, koja govori o našem individualnom ritmu

Zato će 2026. svako doživeti drugačije, ali sa istom osnovnom temom – početkom

Godina 1 nosi energiju rađanja – novih ideja, identiteta i odluka. Ona nas poziva da zauzmemo svoje mesto, donesemo važne izbore i konačno krenemo putem koji smo možda godinama odlagali.

Ovo je godina u kojoj:

prestajemo da se prilagođavamo drugima

jasnije čujemo sopstveni glas

osećamo snažan poriv za akcijom i promenom

Ne zahteva savršen plan, ali traži pravac, nameru i hrabrost.

Šta se konkretno otvara u 2026. godini

- Zamislite praznu stranicu. 2026. je prvi red teksta koji pišemo za narednih devet godina – sve do 2034. - objašnjava Morgane.

Kolektivna energija se menja: Posle dugog perioda otpuštanja, dolazi vreme izgradnje i stvaranja.

U ovoj godini:

ideje dobijaju jasan oblik

intuicija postaje glasnija nego ikada

potisnute želje traže prostor

Poziv na novo može se pojaviti kroz:

Novi posao ili projekat, ljubavni odnos, promenu mesta života ili potpuno drugačiji način postojanja.

Ovo je godina u kojoj sadimo seme, a prvi korak ima dugoročnu moć.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO