PRESTANITE DA POPRAVLJATE SVE OKO SEBE: Šta bi svaki znak trebalo da uradi pre početka jeseni?

Dok jedni moraju da uspore, drugi treba da preseku, završe započeto ili se konačno posvete sebi.

Početak jeseni često donosi povratak rutini, obavezama i tempu koji tokom leta pokušavamo da zaboravimo. Zato je kraj leta dobar trenutak da svako pogleda šta može da promeni kod sebe.

Neki horoskopski znakovi poznati su po tome što previše odlažu, drugi po tome što sve žele da drže pod kontrolom, dok treći teško puštaju prošlost. Evo šta bi svaki znak trebalo da uradi pre nego što leto prepusti mesto jeseni!

Ovan: Završite sve što ste započeli u naletu entuzijazma

Ovnovi vole da krenu punom snagom, ali ih ponekad već posle nekoliko dana zainteresuje nešto sasvim drugo. Pre jeseni bi trebalo da završe bar nekoliko projekata koje su započeli sa velikim žarom.

Bik: Pokrenite se sa kauča

Bikovi umeju savršeno da uživaju u udobnosti, dobroj hrani i sporijem ritmu. Ako su celo leto odlagali sređivanje doma, fizičku aktivnost ili neku obavezu, vreme je da se pokrenu.

Blizanci: Smanjite broj otvorenih priča

Blizanci mogu istovremeno da započnu pet razgovora, tri plana i nekoliko novih ideja. Pre jeseni bilo bi dobro da odluče šta im je zaista važno, a šta je samo još jedna prolazna zanimacija.

Rak: Prestanite da brinete o svima osim o sebi

Rakovi često preuzimaju ulogu osobe koja pamti svačiji rođendan, rešava tuđe probleme i proverava da li su svi dobro. Pre jeseni neka deo te pažnje konačno usmere na sebe.

Lav: Sklonite se malo iz centra pažnje

Lavovi vole da budu primećeni i teško ih je kriviti zbog toga. Ipak, pre početka jeseni dobro bi im došlo da saslušaju druge bez potrebe da odmah ispričaju svoju bolju, smešniju ili zanimljiviju priču.

Devica: Prestanite da popravljate sve oko sebe

Device primećuju detalje koje drugi ni ne registruju, ali upravo zbog toga lako upadnu u zamku da stalno nešto ispravljaju. Pre jeseni neka prihvate da ne mora baš sve da bude savršeno.

Vaga: Konačno donesite odluku

Vage mogu toliko dugo da razmatraju sve mogućnosti da prilika prođe sama od sebe. Pre jeseni trebalo bi da preseku bar jednu stvar koju već nedeljama ili mesecima analiziraju.

Škorpija: Prestanite da pamtite baš sve

Škorpije imaju reputaciju znakova koji ne zaboravljaju ni ono što se dogodilo pre deset godina. Pre jeseni neka pokušaju da puste makar jednu staru zamerku. Ne zato što je druga osoba nužno zaslužila oproštaj, već zato što nije fer da ona i dalje besplatno iznajmljuje prostor u njihovoj glavi.

Strelac: Završite pre nego što ponovo krenete dalje

Strelčevi obožavaju nove planove, putovanja i uzbuđenja, ali im rutina brzo dosadi. Pre jeseni trebalo bi da završe ono što ih čeka, umesto da već prave sledeći veliki plan.

Jarac: Odmor nije gubljenje vremena

Jarčevi imaju problem da se opuste bez osećaja krivice. Čak i kada odmaraju, mogu da razmišljaju o poslu i obavezama. Pre jeseni trebalo bi da prihvate da nekoliko sati ili dana bez produktivnosti neće srušiti civilizaciju.

Vodolija: Spustite telefon i vratite se među ljude

Vodolije vole svoj svet, svoje ideje i svoj mir, ali ponekad mogu toliko da se udube u ono što ih trenutno zanima da zaborave da se jave ljudima koji ih vole. Pre jeseni neka obnove bar jedno prijateljstvo koje su zapostavili.

Ribe: Prestanite da živite u glavi

Ribe lako provode sate u razmišljanju, maštanju i analiziranju tuđih reči i postupaka. Pre jeseni trebalo bi da urade nešto konkretno umesto da još jednom zamišljaju kako bi ta situacija mogla da se završi.

(Super Žena)

BONUS VIDEO: