Oglas
Oglas
· · Komentari: 0
bakina kuhinja

PILEĆE ŠNICLE NA BEČKI NAČIN: Na ovaj način će biti hrskave, a mekane (VIDEO)

Današnja ideja za ručak

1759735973_2345FG.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Oglas

Potrebno je:

  • pileće belo meso
  • 50 g prezli
  • 50 g brašna
  • 2 jaja
  • 2-3 kašike mleka
  •  malo belog luka u granulama soli
  •  ulje i biber prema želji 

Priprema:

Šnicle iseći tanko. Svaku posoliti i posuti granulama belog luka, a po želji i mlevenim biberom.

Uvaljati u brašno, umućena jaja sa mlekom,  pa u prezle. Pržiti u dubokom ulju poklopljene, pa kad porumene okrenuti i više ne poklapati. Vaditi kad su rumene na papirni ubrus. Servirati tople. 


Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas