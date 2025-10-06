PILEĆE ŠNICLE NA BEČKI NAČIN: Na ovaj način će biti hrskave, a mekane (VIDEO)

Današnja ideja za ručak

Potrebno je:

pileće belo meso

50 g prezli

50 g brašna

2 jaja

2-3 kašike mleka

malo belog luka u granulama soli

ulje i biber prema želji

Priprema:

Šnicle iseći tanko. Svaku posoliti i posuti granulama belog luka, a po želji i mlevenim biberom.

Uvaljati u brašno, umućena jaja sa mlekom, pa u prezle. Pržiti u dubokom ulju poklopljene, pa kad porumene okrenuti i više ne poklapati. Vaditi kad su rumene na papirni ubrus. Servirati tople.



