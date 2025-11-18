RECEPT ZA POSNI MAJONEZ: Kremast i lagan - bez korišćenja jaja

Prilikom pripreme slava koje su posne, često se koristi recept za majonez bez mrsnih sastojaka
Oglas
Sastojci:
55 ml tečnosti iz konzerve leblebija
25 ml soka od limuna
20 g senfa
1/2 kašičice soli
255 ml ulja
Recept za domaći posni majonez:
Kako biste napravili ovaj posni namaz stavite u činiju tečnost iz konzerve leblebija, sok od limuna, senf i so i penasto umutite kratko mikserom.
Zatim u tankom mlazu dodajte ulje, sve vreme muteći, dok ne dobijete teksturu majoneza. Držite u frižideru.
(Stvar ukusa)
BONUS VIDEO
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas