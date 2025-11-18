Oglas
RECEPT ZA POSNI MAJONEZ: Kremast i lagan - bez korišćenja jaja

Prilikom pripreme slava koje su posne, često se koristi recept za majonez bez mrsnih sastojaka

1763472200_shutterstock_2424502791.jpg
Foto: Shutterstock
Sastojci:

55 ml tečnosti iz konzerve leblebija
25 ml soka od limuna
20 g senfa
1/2 kašičice soli
255 ml ulja

Recept za domaći posni majonez:

Kako biste napravili ovaj posni namaz stavite u činiju tečnost iz konzerve leblebija, sok od limuna, senf i so i penasto umutite kratko mikserom.

Zatim u tankom mlazu dodajte ulje, sve vreme muteći, dok ne dobijete teksturu majoneza. Držite u frižideru.

(Stvar ukusa)

