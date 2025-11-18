RECEPT ZA POSNI MAJONEZ: Kremast i lagan - bez korišćenja jaja

Prilikom pripreme slava koje su posne, često se koristi recept za majonez bez mrsnih sastojaka

Sastojci:

55 ml tečnosti iz konzerve leblebija

25 ml soka od limuna

20 g senfa

1/2 kašičice soli

255 ml ulja

Recept za domaći posni majonez:

Kako biste napravili ovaj posni namaz stavite u činiju tečnost iz konzerve leblebija, sok od limuna, senf i so i penasto umutite kratko mikserom.

Zatim u tankom mlazu dodajte ulje, sve vreme muteći, dok ne dobijete teksturu majoneza. Držite u frižideru.

(Stvar ukusa)

