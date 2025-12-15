MARINADA ZA PEČENJE: Nekoliko koraka vas deli do najsočnijeg mesa

Savršeno pečenje počinje mnogo pre nego što meso uđe u rernu.

Prvi korak je izbor kvalitetnog komada – bilo da je reč o svinjetini, junetini ili pilećem mesu, važno je da bude sveže i prošarano masnoćom.

Meso zatim treba pripremiti na sobnoj temperaturi tako što ćete da ga ostavite najmanje pola sata izvan frižidera, kako bi se vlakna opustila i ravnomerno pekla. Priprema marinade je sledeći korak. Najjednostavnija kombinacija soli, bibera, belog luka i malo ulja često je sasvim dovoljna, ali možete dodati i med, limun, začinsko bilje ili senf. Bitno je da se začini dobro utrljaju, a meso zatim ostavi da upije ukuse barem sat vremena, a idealno 3 do 4 sata.

Sastojci:

3 kašike maslinovog ulja

1 kašika senfa

1 kašičica meda

3 čena belog luka (izgnječenog)

1 kašičica soli

pola kašičice bibera

1 kačišica suvog origana

1 kašičica suvog timijana

1 kašičica aleve paprike

1 kašika limunovog soka.

Prvih 15 minuta pecite na višoj temperaturi kako bi se stvorila hrskava korica, a zatim smanjite toplotu da meso ostane sočno. Vreme pečenja treba da se odredi prema kilogramu mesa (oko 35-40 minuta po 500g).

Najvažnije pravilo dolazi na kraju: kada izvadite meso iz rerne, ostavite ga da se odmori. Tih desetak minuta omogućavaju da se sokovi ravnomerno rasporede, pa će svaki zalogaj biti pun ukusa i savršeno sočan.