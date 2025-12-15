Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MARINADA ZA PEČENJE: Nekoliko koraka vas deli do najsočnijeg mesa

Savršeno pečenje počinje mnogo pre nego što meso uđe u rernu.

1765798637_Depositphotos_699033216_S.jpg
Foto: Deposit
Oglas

Prvi korak je izbor kvalitetnog komada – bilo da je reč o svinjetini, junetini ili pilećem mesu, važno je da bude sveže i prošarano masnoćom.

Meso zatim treba pripremiti na sobnoj temperaturi tako što ćete da ga ostavite najmanje pola sata izvan frižidera, kako bi se vlakna opustila i ravnomerno pekla. Priprema marinade je sledeći korak. Najjednostavnija kombinacija soli, bibera, belog luka i malo ulja često je sasvim dovoljna, ali možete dodati i med, limun, začinsko bilje ili senf. Bitno je da se začini dobro utrljaju, a meso zatim ostavi da upije ukuse barem sat vremena, a idealno 3 do 4 sata.

Sastojci:

  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika senfa
  • 1 kašičica meda
  • 3 čena belog luka (izgnječenog)
  • 1 kašičica soli
  • pola kašičice bibera
  • 1 kačišica suvog origana
  • 1 kašičica suvog timijana
  • 1 kašičica aleve paprike
  • 1 kašika limunovog soka.

Prvih 15 minuta pecite na višoj temperaturi kako bi se stvorila hrskava korica, a zatim smanjite toplotu da meso ostane sočno. Vreme pečenja treba da se odredi prema kilogramu mesa (oko 35-40 minuta po 500g).

Najvažnije pravilo dolazi na kraju: kada izvadite meso iz rerne, ostavite ga da se odmori. Tih desetak minuta omogućavaju da se sokovi ravnomerno rasporede, pa će svaki zalogaj biti pun ukusa i savršeno sočan.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas