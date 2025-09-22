RECEPT ZA TIKVICE IZ RERNE: Brz ručak za početak radne nedelje (VIDEO)

Odličan način priprema tikvica bez prženja

Potrebno je:

2 tikvice

3 jaja

100 g šunke

3 kašike brašna

soli

malo ulja

50 g kačkavalja

Priprema:

Tikvice oguliti i iseći ih po dužini, pa ih podeliti na dva dela, ali ne do kraja kako bi mogle da se napune.

Dobro posoliti i ostaviti 30 minuta, pa ocediti tečnost. Na foliju staviti brašno i umutiti 2-3 jaja.

Tikvice uvaljati u brašno, dodati rendani kačkavalj, pa po list šunke, a onda jaja.

Redjati u pleh obložen pek papirom i premazati uljem . Peći na 220 stepeni C 45-50 min.



