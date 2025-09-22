RECEPT ZA TIKVICE IZ RERNE: Brz ručak za početak radne nedelje (VIDEO)

Odličan način priprema tikvica bez prženja
Oglas
Potrebno je:
- 2 tikvice
- 3 jaja
- 100 g šunke
- 3 kašike brašna
- soli
- malo ulja
- 50 g kačkavalja
Priprema:
Tikvice oguliti i iseći ih po dužini, pa ih podeliti na dva dela, ali ne do kraja kako bi mogle da se napune.
Dobro posoliti i ostaviti 30 minuta, pa ocediti tečnost. Na foliju staviti brašno i umutiti 2-3 jaja.
Tikvice uvaljati u brašno, dodati rendani kačkavalj, pa po list šunke, a onda jaja.
Redjati u pleh obložen pek papirom i premazati uljem . Peći na 220 stepeni C 45-50 min.
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas