Oglas
Oglas
· · Komentari: 0
bakina kuhinja

RECEPT ZA TIKVICE IZ RERNE: Brz ručak za početak radne nedelje (VIDEO)

Odličan način priprema tikvica bez prženja

1758527986_23.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Oglas

Potrebno je:

  • 2 tikvice
  • 3 jaja
  • 100 g šunke
  • 3 kašike brašna
  • soli 
  • malo ulja
  • 50 g kačkavalja

Priprema:

Tikvice oguliti i iseći ih po dužini, pa ih podeliti na dva dela, ali ne do kraja kako bi mogle da se napune. 

Dobro posoliti i ostaviti 30 minuta, pa ocediti tečnost. Na foliju staviti brašno i umutiti 2-3 jaja.

Tikvice uvaljati u brašno, dodati rendani kačkavalj, pa po list šunke, a onda jaja. 

Redjati u pleh obložen pek papirom i premazati uljem . Peći na 220 stepeni C 45-50 min.


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas