Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ZIMNICA KOJA MIRIŠE NA UŠUŠKANU JESEN: Recept za kompot od jabuka i krušaka

Kompot od krušaka i jabuka je zdrav i ukusan, a pravi se vrlo jednostavno.

1758962886_440052_shutterstock-1395209444_f.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Kisele jabuke i slatke kruške se savršeno dopunjuju, pa ovaj kompot ima bogat ukus. 


Potrebno je:

500 g krušaka
500 g jabuka 
1 litar vode
80 g šećera ili meda
štapići cimeta
nekoliko karanfilića


Priprema:

Jabuke i kruške oljuštite, očistite i isecite na veće komade. U šerpi prokuvajte vodu i dodajte šećer ili med i promešajte.

Dodajte kruške, jabuke, cimet i karanfilić. Kuvajte na laganoj vatri 20 minuta dok voće ne omekša. Nakon kuvanja ostavite kompot da se malo ohladi pre serviranja.
Ako volite kompote, možete probati i mirisni kompot od dunja.

(Informer)

 

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas