ZIMNICA KOJA MIRIŠE NA UŠUŠKANU JESEN: Recept za kompot od jabuka i krušaka

Kompot od krušaka i jabuka je zdrav i ukusan, a pravi se vrlo jednostavno.

Kisele jabuke i slatke kruške se savršeno dopunjuju, pa ovaj kompot ima bogat ukus.



Potrebno je:

500 g krušaka

500 g jabuka

1 litar vode

80 g šećera ili meda

štapići cimeta

nekoliko karanfilića



Priprema:

Jabuke i kruške oljuštite, očistite i isecite na veće komade. U šerpi prokuvajte vodu i dodajte šećer ili med i promešajte.

Dodajte kruške, jabuke, cimet i karanfilić. Kuvajte na laganoj vatri 20 minuta dok voće ne omekša. Nakon kuvanja ostavite kompot da se malo ohladi pre serviranja.

Ako volite kompote, možete probati i mirisni kompot od dunja.

(Informer)

