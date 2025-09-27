ZIMNICA KOJA MIRIŠE NA UŠUŠKANU JESEN: Recept za kompot od jabuka i krušaka

Kompot od krušaka i jabuka je zdrav i ukusan, a pravi se vrlo jednostavno.
Kisele jabuke i slatke kruške se savršeno dopunjuju, pa ovaj kompot ima bogat ukus.
Potrebno je:
500 g krušaka
500 g jabuka
1 litar vode
80 g šećera ili meda
štapići cimeta
nekoliko karanfilića
Priprema:
Jabuke i kruške oljuštite, očistite i isecite na veće komade. U šerpi prokuvajte vodu i dodajte šećer ili med i promešajte.
Dodajte kruške, jabuke, cimet i karanfilić. Kuvajte na laganoj vatri 20 minuta dok voće ne omekša. Nakon kuvanja ostavite kompot da se malo ohladi pre serviranja.
Ako volite kompote, možete probati i mirisni kompot od dunja.

