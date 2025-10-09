Oglas
EVO KO SVE ŽIVI U ULICI MILIJARDERA I KOLIKO KOŠTAJU NEKRETNINE? Ovo je omiljeno mesto Melanije Tramp ali i najbogatijeg čoveka na planeti

Ulica milijardera je na Floridi uz Atlantski okean u kojem, u svojim palatama, žive neki od najbogatijih ljudi na svetu.

1759997718_d77de4ec82587a35a21d0c9c2f0178a5eb51dbb0.jpg
Foto: Shutterstock, Profimedia
Koliko biste bili spremni da platite za vilu u Palm Biču koja se prostire na 1.390 kvadratnih metara, a smeštena je na zemljištu tri puta većem od same kuće?

Rezidencija se nalazi tik uz okean i poseduje čak i podzemni tunel koji vodi direktno do plaže.

Nekretnina uključuje osam spavaćih soba, 15 kupatila, vinski podrum, igraonicu, teretanu, sigurnosnu sobu s blindiranim vratima, garažu za četiri automobila, bazen, spa centar, prostrano dvorište, letnju kuhinju na otvorenom i mnoge druge pogodnosti.

Ova vila se nedavno pojavila na tržištu, a cena iznosi 85 miliona dolara. Paprena cifra i nije iznenađenje s obzirom na to da se nalazi u čuvenoj Ulici milijardera.

Ona je, zapravo, deo Bulevara Južnog okeana, koji se pruža uz Atlantski okean. Ovaj elitni pojas obuhvata niz arhitektonski prepoznatljivih rezidencija s uređenim dvorištima, u kojima žive najbogatiji ljudi sveta.

U Ulici milijardera se, na primer, nalazi i Mar-a-Lago - odmaralište američkog predsednika Donalda Trampa. Rizort ima 126 soba i prostire se na 17 hektara, a njegova vrednost se danas procenjuje na 350 miliona dolara.

Ovde dom imaju i treća najbogatija žena na svetu, Džulija Koh, kao i Stiven Švarcmen, direktor kompanije Blackstone Inc. Ne kupujete ovde samo luksuznu nekretninu - kupujete i pristup zatvorenoj zajednici, priliku da upoznate najbogatije ljude sveta, ali i izuzetno visoku bezbednost. Ulica milijardera ima sopstvenu policijsku i vatrogasnu stanicu, kao i obalsku stražu koja redovno patrolira vodama oko naselja.

Kada je predsednik Tramp u Mar-a-Lagu, tajna služba nadgleda vazdušni prostor, a putevi se zatvaraju za sav tranzitni saobraćaj - osim za stanovnike ove milijarderske enklave.

(Lepa & Srećna)

