Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ADRIJANA LIMA SMRŠALA VIŠE OD 20 KILOGRAMA: Mnogi smatraju da nikad bolje nije izgledala (FOTO)

Nove fotografije prikazuju bivšu srpsku snajku u najboljem izadnju.

1787301978_profimedia-1099956056.jpg
Foto: Zabulon Laurent / Shutterstock Editorial / Profimedia
Oglas

Slavna brazilska manekenka Adrijana Lima ponovo je privukla pažnju javnosti svojim izgledom.

Tokom nedavne posete luksuznom kozmetičkom salonu na Beverli Hilsu, fotografije koje su osvanule na društvenim mrežama pokazale su koliko se njena figura promenila poslednjih godina.

Nekadašnja Viktorijin anđeo pojavila se u jednostavnoj sportskoj kombinaciji, a posebno su pažnju privukle njene vitke noge i zategnuta figura. Mnogi su primetili da danas izgleda mršavije nego ikada.

Nakon rođenja sina Sajana 2022. godine, Adrijana se suočila sa viškom kilograma koji je došao kao posledica treće trudnoće. Za razliku od mnogih poznatih ličnosti, nije želela da žuri sa povratkom na staru liniju, već je svom telu dala vreme da se oporavi.

U više navrata isticala je da je ponosna na svoje telo i promene koje je donelo majčinstvo. Ipak, korak po korak uspela je da vrati formu, a prema pisanju stranih medija izgubila je više od 20 kilograma.

Tajna njene transformacije

Veliku ulogu u njenoj fizičkoj transformaciji imao je boks, koji čini najveći deo njenog treninga. Ovu disciplinu godinama trenira sa profesionalnim trenerom, a upravo zahvaljujući boksu održava zategnute ruke, stomak i celokupnu kondiciju.

Kada je na putovanjima, redovno preskače vijaču, dok uz kardio trening kombinuje i jogu, vežbe snage i kapueru, tradicionalnu brazilsku borilačku veštinu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adriana Lima (@adrianalima)

Šta jede Adrijana Lima?

NJena ishrana zasniva se na više manjih obroka tokom dana. Dan započinje ovsenom kašom sa orašastim plodovima, dok su ručak i večera bogati proteinima i povrćem.

Posebno zanimljiv detalj je njen večernji ritual, napitak od heljde, konopljinog mleka i meda, koji pije pred spavanje kako bi smanjila želju za slatkišima.

Povratak vitkoj liniji bio je važan i zbog njenog povratka na modne piste. Nakon nekoliko godina pauze, Adrijana se ponovo pojavila na velikim revijama i pokazala da je i dalje jedna od najprepoznatljivijih manekenki na svetu.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas