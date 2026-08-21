ADRIJANA LIMA SMRŠALA VIŠE OD 20 KILOGRAMA: Mnogi smatraju da nikad bolje nije izgledala (FOTO)

Nove fotografije prikazuju bivšu srpsku snajku u najboljem izadnju.

Slavna brazilska manekenka Adrijana Lima ponovo je privukla pažnju javnosti svojim izgledom.

Tokom nedavne posete luksuznom kozmetičkom salonu na Beverli Hilsu, fotografije koje su osvanule na društvenim mrežama pokazale su koliko se njena figura promenila poslednjih godina.

Nekadašnja Viktorijin anđeo pojavila se u jednostavnoj sportskoj kombinaciji, a posebno su pažnju privukle njene vitke noge i zategnuta figura. Mnogi su primetili da danas izgleda mršavije nego ikada.

Nakon rođenja sina Sajana 2022. godine, Adrijana se suočila sa viškom kilograma koji je došao kao posledica treće trudnoće. Za razliku od mnogih poznatih ličnosti, nije želela da žuri sa povratkom na staru liniju, već je svom telu dala vreme da se oporavi.

U više navrata isticala je da je ponosna na svoje telo i promene koje je donelo majčinstvo. Ipak, korak po korak uspela je da vrati formu, a prema pisanju stranih medija izgubila je više od 20 kilograma.

Tajna njene transformacije

Veliku ulogu u njenoj fizičkoj transformaciji imao je boks, koji čini najveći deo njenog treninga. Ovu disciplinu godinama trenira sa profesionalnim trenerom, a upravo zahvaljujući boksu održava zategnute ruke, stomak i celokupnu kondiciju.

Kada je na putovanjima, redovno preskače vijaču, dok uz kardio trening kombinuje i jogu, vežbe snage i kapueru, tradicionalnu brazilsku borilačku veštinu.

Šta jede Adrijana Lima?

NJena ishrana zasniva se na više manjih obroka tokom dana. Dan započinje ovsenom kašom sa orašastim plodovima, dok su ručak i večera bogati proteinima i povrćem.

Posebno zanimljiv detalj je njen večernji ritual, napitak od heljde, konopljinog mleka i meda, koji pije pred spavanje kako bi smanjila želju za slatkišima.

Povratak vitkoj liniji bio je važan i zbog njenog povratka na modne piste. Nakon nekoliko godina pauze, Adrijana se ponovo pojavila na velikim revijama i pokazala da je i dalje jedna od najprepoznatljivijih manekenki na svetu.

(Glossy)

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