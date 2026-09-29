Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NOVI UDARAC ZA BREDA PITA: Još jedno dete se zvanično odreklo njegovog prezimena

Zahara, ćerka Breda Pita i Anđeline Džoli, zvanično je odbacila očevo prezime.

1790665575_439c8c22c501c4703aa459fe14bbf5da778512f8.jpg
Foto: Profimedia/ Image Press Agency
Oglas

Nakon ročišta povodom zahteva za promenu prezimena održanog u ponedeljak, 28. septembra, dvadesetjednogodišnja Zahara sada koristi ime „Zahara Marli Džoli” umesto „Zahara Marli Džoli-Pit”. Sudska dokumenta do kojih je došao magazin "Pipl" pokazuju da je sudija u Kaliforniji odobrio ovu promenu bez ikakvih prigovora.

Pit (62) i Anđelina (51) imaju šestoro dece: Medoksa (25), Paksa (22), Zaharu, Šajlo (20) i blizance Vivijen i Noksa (18).

Zvezde filma "Gospodin i gospođa Smit" razišle su se 2016. godine, nakon 12 godina zajedničkog života i dve godine braka, a razvod su okončali u decembru 2024. godine. 

Zahara je 9. juna podnela zahtev za uklanjanje prezimena „Pit” iz svog imena, u okviru procedure započete još 28. aprila. Nekoliko dana ranije, i Medoks je podneo zahtev da se odrekne očevog prezimena. 

Ovaj potez usledio je tačno deset godina nakon navodnog incidenta u kojem su učestvovali Pit i njegova porodica tokom leta privatnim avionom, kada se glumac navodno ponašao verbalno i fizički agresivno prema jednom od svoje dece.

Medoks i Zahara su pratili pravni potez Šajlo, koja je podnela zahtev za promenu imena Pit na svoj 18. rođendan još 2024. godine. 

U julu 2024. godine, izvor blizak Pitu rekao je za magazin "Pipl" da glumac gotovo uopšte nema kontakt sa svojom odraslom decom, ali da je u to vreme i dalje viđao mlađu decu. Ranije ovog meseca, izvor je potvrdio da „trenutno postoji veoma malo komunikacije” između Pita i njegove dece, opisujući tu situaciju kao „tragediju”.

- Ovo je posledica dugotrajne kampanje otuđivanja dece od roditelja. To je izuzetno tužna realnost, ali nije iznenađujuća nakon godina u kojima je jedan roditelj koristio decu kao oružje protiv drugog, ne mareći za posledice.

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas