NOVI UDARAC ZA BREDA PITA: Još jedno dete se zvanično odreklo njegovog prezimena

Zahara, ćerka Breda Pita i Anđeline Džoli, zvanično je odbacila očevo prezime.

Nakon ročišta povodom zahteva za promenu prezimena održanog u ponedeljak, 28. septembra, dvadesetjednogodišnja Zahara sada koristi ime „Zahara Marli Džoli” umesto „Zahara Marli Džoli-Pit”. Sudska dokumenta do kojih je došao magazin "Pipl" pokazuju da je sudija u Kaliforniji odobrio ovu promenu bez ikakvih prigovora.

Pit (62) i Anđelina (51) imaju šestoro dece: Medoksa (25), Paksa (22), Zaharu, Šajlo (20) i blizance Vivijen i Noksa (18).

Zvezde filma "Gospodin i gospođa Smit" razišle su se 2016. godine, nakon 12 godina zajedničkog života i dve godine braka, a razvod su okončali u decembru 2024. godine.

Zahara je 9. juna podnela zahtev za uklanjanje prezimena „Pit” iz svog imena, u okviru procedure započete još 28. aprila. Nekoliko dana ranije, i Medoks je podneo zahtev da se odrekne očevog prezimena.

Ovaj potez usledio je tačno deset godina nakon navodnog incidenta u kojem su učestvovali Pit i njegova porodica tokom leta privatnim avionom, kada se glumac navodno ponašao verbalno i fizički agresivno prema jednom od svoje dece.

Medoks i Zahara su pratili pravni potez Šajlo, koja je podnela zahtev za promenu imena Pit na svoj 18. rođendan još 2024. godine.

U julu 2024. godine, izvor blizak Pitu rekao je za magazin "Pipl" da glumac gotovo uopšte nema kontakt sa svojom odraslom decom, ali da je u to vreme i dalje viđao mlađu decu. Ranije ovog meseca, izvor je potvrdio da „trenutno postoji veoma malo komunikacije” između Pita i njegove dece, opisujući tu situaciju kao „tragediju”.

- Ovo je posledica dugotrajne kampanje otuđivanja dece od roditelja. To je izuzetno tužna realnost, ali nije iznenađujuća nakon godina u kojima je jedan roditelj koristio decu kao oružje protiv drugog, ne mareći za posledice.

BONUS VIDEO