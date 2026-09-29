NAJLEPŠA MAĐARICA (32) DOBILA BEBU SA POZNATIM GLUMCEM: Otkrila pol deteta i pokazala najlepši trenutak nakon porođaja (FOTO)

Barbara Palvin i Dilan Spraus postali su roditelji devojčice, što su objavili na Instagramu.

Divna vest pristiže iz doma čuvene manekenke i njenog supruga, i te kako poznatog glumca. Barbara Palvin (32) i Dilan Spraus (34) postali su roditelji. Radosna vest saopštena je sinoć na Instagramu, uz njihovu prvu javnu fotografiju sa bebom.

Par je objavio da su pre tri nedelje dobili ćerku – čini se baš na praznik rada (Labor Day), 7. septembra.

"Ove godine smo Praznik rada shvatili bukvalno", našalili su se Barbara Palvin i Dilan Spraus u zajedničkoj objavi na Instagramu, uz fotografiju na kojoj su okrenuti leđima kameri dok između sebe drže svoju tek rođenu ćerku. Svoje troje su u dresovima tima "Los Anđeles Dodžers”i stoje ispred televizora, gledajući utakmicu.

Glumac i bivša manekenka brenda „Viktorijas sikret” koji su se venčali u julu 2023. godine, još uvek nisu otkrili ime svoje ćerke.

Ovaj tridesetčetvorogodišnji glumac, poznat po ulogama na "Dizni kanalu”, prvi put je u maju objavio da on i njegova supruga manekenka (32) očekuju prvo dete, dok su prisustvovali 79. Filmskom festivalu u Kanu, u Francuskoj.

Glumac je zatim u julu, tokom prve epizode ​​svog podkasta Wildmen, otkrio da će on i supruga dobiti devojčicu.

"Želiš li da podeliš to sa drugima?”, upitala je Palvin Sprausa tokom podkasta.

"Da, zovemo je principessa*”, rekao je Spraus, otkrivajući da čekaju devojčicu pa je dodao: "Ne znam zašto nam je to postalo... pa, to na italijanskom znači princeza. Ali da, dobićemo devojčicu, zbog čega sam veoma uzbuđen. Zapravo, radujem se što ću biti tata devojčice".

Tada su rekli da se još uvek dvoume oko imena i da ne znaju kako će zvati svoju „princezu”. Tokom razgovora sa Amandom Hirš u njenom podkastu Not Skinny But Not Fat u avgustu, Spraus je takođe govorio o svom uzbuđenju zbog dolaska devojčice, budući da će ona biti "prva devojčica u porodici Spraus rođena posle veoma dugog vremena”.

"Uopšteno gledano, imamo veoma malu porodicu, ali ovo je prva devojčica u porodici Spraus posle mnogo vremena, što me čini nervoznim jer potičem iz porodice u kojoj su samo dečaci. Tako da mi tata baš i ne može pomoći da to razumem.

Što se tiče odgajanja devojčice, to mi je potpuna nepoznanica. Ipak, veoma sam uzbuđen jer svi moji prijatelji koji imaju dečake deluju kao da prolaze kroz neku vrstu traumatičnog iskustva", istakao je i našalio se.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: