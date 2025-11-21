ARANĐELOVDAN U DOMU ZDRAVKA ČOLIĆA: Ćerka Una podelila fotografije - porodica ispoštovala sve običaje

Una Čolić je na Instagramu podelila fotografiju iz doma na kojoj se vide ikona Arhangela Mihaila, slavska sveća i žito.

Srpski pravoslavni vernici i crkva danas slave Aranđelovdan, a ovog sveca obeležavaju i mnoge poznate ličnosti.

Među njima je i muzička zvezda Zdravko Čolić, koji tradicionalno poštuje ovaj praznik zajedno sa svojom porodicom.

NJegova ćerka Una Čolić podelila je na Instagramu fotografiju iz njihovog doma na kojoj se vidi ikona svetog Arhangela Mihaila, slavska sveća i žito.

Foto: Printskrin Instagram/unacolic

Pored toga, Una je pokazala i ceger u kojem je odnela slavski kolač u crkvu, otkrivajući kako porodica čuva tradiciju i proslavlja ovaj značajan dan.

