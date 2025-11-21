Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ARANĐELOVDAN U DOMU ZDRAVKA ČOLIĆA: Ćerka Una podelila fotografije - porodica ispoštovala sve običaje

Una Čolić je na Instagramu podelila fotografiju iz doma na kojoj se vide ikona Arhangela Mihaila, slavska sveća i žito.

1763731159_Foto-Zdravko-Colic.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Profimedia
Oglas

Srpski pravoslavni vernici i crkva danas slave Aranđelovdan, a ovog sveca obeležavaju i mnoge poznate ličnosti.

Među njima je i muzička zvezda Zdravko Čolić, koji tradicionalno poštuje ovaj praznik zajedno sa svojom porodicom.

NJegova ćerka Una Čolić podelila je na Instagramu fotografiju iz njihovog doma na kojoj se vidi ikona svetog Arhangela Mihaila, slavska sveća i žito.

 

Foto: Printskrin Instagram/unacolic

Pored toga, Una je pokazala i ceger u kojem je odnela slavski kolač u crkvu, otkrivajući kako porodica čuva tradiciju i proslavlja ovaj značajan dan.

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 2
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas