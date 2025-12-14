Oglas
ARKANOVE REČI KOJE CECA NIKAD NEĆE ZABORAVITI: "Mlada si, shvatićeš vremenom..."

Ceca iskreno govori o savetima pokojnog supruga Arkana, o porodici, lojalnosti i prijateljima koji ostavljaju trag za ceo život.

Foto: ATA image/A. Ahel/N. Paraušić
Željko Ražnatović Arkan ubijen je pre 25 godina, 15. januara 2000. godine, u beogradskom hotelu „Interkontinental“. NJegova smrt odjeknula je snažno u javnosti, budući da je Arkan bio jedna od najkontroverznijih ličnosti devedesetih godina, poznat po ulozi u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović gostovala je jednom prilikom u emisiji „Svitanje“ na televiziji Pink, gde je otkrila šta joj je govorio pokojni suprug, Željko Ražnatović Arkan.

Naime, poznato je da je pevačica veliki profesionalac i da razdvaja privatan život od karijere, ali često sa publikom i fanovima deli i one najintimnije stvari. Kako kaže za sebe, ona je „obična žena“, a svojom velikom vrlinom smatra to što je veran i odan prijatelj.

- Mislim da sam dobar prijatelj. Jako poštujem kod ljudi lojalnost. I to sam naučila od svog pokojnog muža. Uvek je govorio: „Nije bogatstvo u materijalnim stvarima. Mlada si i shvatićeš vremenom, najveće tvoje bogatstvo uvek i zauvek će biti tvoja porodica i lojalni prijatelji. I budi srećna ako možeš za ceo život da izdvojiš dva prava lojalna prijatelja." I to je istina, zaista - ispričala je Ceca.

Ražnatovićka je pričala i o rastancima sa pojedinim prijateljima, a otkrila je da veruje da ništa u životu nije slučajno.

- Dešavalo mi se da se u nekim slučajevima ljudi prosto iskristališu. Naravno da ti je teško da preboliš, ali preboliš. Neki ljudi jednostavno imaju svoj rok trajanja u tvom životu, raziđu vam se putevi, neki na lep način, neki budu bolni i ružni, ali, opet kažem, ništa se slučajno ne dešava u životu, niti slučajno srećemo neke ljude, niti se slučajno rastajemo od nekih ljudi - rekla je Ceca.

- To je neki balans.Tamo gde sam se možda i loše rastala, nikada nisam na takav odnos „pljunula“, što bi naš narod rekao, niti komentarisala loše, jer su to bili moji izbori. A sad da li su dobri ili loši, to vreme pokaže - zaključila je pevačica.

(Kurir)

