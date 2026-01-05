Oglas
"BABA VANGA NIKOM NIJE HTELA DA KAŽE KADA ĆE SALE TAČNO UMRETI": Suzana Jovanović otkrila istinu o proročanstvu

Suztana Jovanović otkrila istinu o proročanstvu baba Vange.

Foto: ATA images/ A.A.
Saša Popović, koji je preminuo 1. marta 2025. godine, često je govorio o proračanstvu babe Vange, koju je posetio devedesetih kada je bio u Bugarskoj.

Ona mu je rekla da će živeti 86. godina. Nažalost, te godine nije doživeo. Preminuo je u 71. godini u bolnici u Parizu nakon borbe sa teškom bolešću.

U emisiji "Godina sa Suzanom" na Kurir televiziji njegova udovica Suzana Jovanović se dotakla i te teme.

- Mnogo toga što mu je Vanga rekla se zaista obistinilo. Za "Grand" recimo, kupićeš sve pod jednom kapom, ti ćeš biti taj koji će da vodi mnogo ljudi na jednom mestu. On je pitao, pa ko će biti moja žena? "Samo će ti se reći". To se sećam da sam ga pitala: "Kako si znao da sam baš ja za tebe? Od milion žena koliko si imao, baš si mene izabrao. Mogao si da biraš, mogao si da oženiš koga god si hteo, a izabrao si mene". Kaže: "Samo mi se reklo". Prepoznao sam to najčistije i najlepše u tebi, tu tvoju dušu. Onda, znaš mnogo stvari u životu, ono da će izgubiti kod Dafine, da će početi nešto sam da radi, to je pevanje. Puno stvari mu je rekla tačno, a onda sam skoro čula od nekih ljudi, baš kad se ovo sve njemu dešavalo, da Vanga nikada nije nikome htela da kaže tačno vreme i dan smrti. Možda je znala, ne znam, da ne grešim dušu, ali kad neko insistira, ona mu uvek kaže mnogo više godina i mnogo duži period, ali ja lično mislim da samo Bog to zna. Da mi to ne znamo i da bilo ko se poziva da ima bilo kakav dar vidovitosti, ja mislim da to niko ne zna. Ja mislim da samo Bog zna. Koliko je čije vreme na zemlji, koliko će živeti i kako ce proći. To je neko moje mišljenje. Možda grešim.

Misliš da je možda ona njemu dala u stvari duži period da bi on znao da se bori što duže, da bi mu produžila život?

- Tako je. I on je bukvalno, da li se vodio time što mu je Vanga rekla, da li ga je to držalo, održavalo u životu, on je bukvalno živeo život punim plućima. Ja sada sa ove tačke gledišta kad pričam o njemu, stalno to pričam sa prijateljima i sa decom, to ponavljam u poslednje vreme, znam da kažem, barem ničega nije ostao željan. On je sve u životu što god je poželeo mogao da priušti, da ostvari, da ispuni svaku želju. Sve što ima. Voleo je brze automobile, voleo je pesmu, voleo je muziku, voleo je posao koji je radio, da radi te emisije. Voleo je pevače, voleo je da stvara, da komponuje, voleo je porodicu, voleo je prijatelje, voleo je more, letovanja. I sve je to sebi priuštio životom. Znači sve što je, i baš je živeo onako, zaista punim plućima, nije znao da stane, da napravi pauzu, da napravi ono, ej, ajde sad ću malo da odmorim, pa ću nešto drugo. Ne! To je samo išlo, išlo onako napred i tako je do zadnjeg dana, sve dok nije pao u bolnički krevet.

(Kurir)

