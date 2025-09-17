Oglas
BARBRA STREJSEND SE OGLASILA NAKON SMRTI ROBERTA REDFORDA: Snimili su najlepši LJUBAVNI FILM, pričalo se da nisu bili u dobrim odnosima!

Čuveni glumci bili su sjajan tandem na filmskom platnu, pričalo se da su u lošim odnosima, šta je zapravo istina

1758092233_profimedia-0136735479.jpg
Foto: Profimedia
Glumili su u kultnom filmu "The Way We Were" (1973) koji se smatra jednim od najlepših romantičnih ostvarenja u istoriji. Barbra Strajsend uputila je moćne reči o Robertu Redfordu, nakon vesti o smrti ovog legendarnog glumca.

Kružile su priče da Robert Redford i Barbra Strajsend nisu mogli da podnesu jedno drugo dok je trajalo snimanje kultnog filma. Publika to svakako nije primetila dok je gledala nezaboravno ostvarenje svetske kinematografije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABC News (@abcnews)

"Svaki dan na snimanju filma "The Way We Were" bio je uzbudljiv, intenzivan i čista radost. Bili smo takve suprotnosti: on je bio iz sveta ljubitelja konja; ja sam bila alergična na njih! Ipak, stalno smo pokušavali da saznamo više jedno o drugome, baš kao i likovi u filmu. Bob je bio harizmatičan, inteligentan, intenzivan, uvek zanimljiv - i jedan od najboljih glumaca ikada", napisala je glumica pa otkrila ove detalje:

"Poslednji put kad sam ga videla, kada je došao na ručak, razgovarali smo o umetnosti i odlučili da pošaljemo jedno drugome svoje prve crteže. Bio je jedinstven i toliko sam zahvalna što sam imala priliku da radim sa njim".

Meril Strip uputila je dirljivu poruku nakon smrti Roberfta Redforda. Džejn Fonda je skrhana zbog odlaska prijatelja, a Demi Mur je u čast velikana glume uputila ove reči.

Od Redforda su se javno oprostili Leonardo Dikaprio, Mark Rufalo, Pirs Morgan, kao i čuveni autor Stiven King koji je napisao: "Robert Redford je preminuo. Bio je deo novog i uzbudljivog Holivuda 70-ih i 80-ih. Teško je poverovati da je imao 89 godina".

Podsetimo, slavni glumac umro je danas u svom domu u Juti. Glumom se bavio od 1959. gdoine.

(Blic žena)

