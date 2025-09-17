BARBRA STREJSEND SE OGLASILA NAKON SMRTI ROBERTA REDFORDA: Snimili su najlepši LJUBAVNI FILM, pričalo se da nisu bili u dobrim odnosima!

Čuveni glumci bili su sjajan tandem na filmskom platnu, pričalo se da su u lošim odnosima, šta je zapravo istina

Glumili su u kultnom filmu "The Way We Were" (1973) koji se smatra jednim od najlepših romantičnih ostvarenja u istoriji. Barbra Strajsend uputila je moćne reči o Robertu Redfordu, nakon vesti o smrti ovog legendarnog glumca.

Kružile su priče da Robert Redford i Barbra Strajsend nisu mogli da podnesu jedno drugo dok je trajalo snimanje kultnog filma. Publika to svakako nije primetila dok je gledala nezaboravno ostvarenje svetske kinematografije.

"Svaki dan na snimanju filma "The Way We Were" bio je uzbudljiv, intenzivan i čista radost. Bili smo takve suprotnosti: on je bio iz sveta ljubitelja konja; ja sam bila alergična na njih! Ipak, stalno smo pokušavali da saznamo više jedno o drugome, baš kao i likovi u filmu. Bob je bio harizmatičan, inteligentan, intenzivan, uvek zanimljiv - i jedan od najboljih glumaca ikada", napisala je glumica pa otkrila ove detalje:

"Poslednji put kad sam ga videla, kada je došao na ručak, razgovarali smo o umetnosti i odlučili da pošaljemo jedno drugome svoje prve crteže. Bio je jedinstven i toliko sam zahvalna što sam imala priliku da radim sa njim".

Meril Strip uputila je dirljivu poruku nakon smrti Roberfta Redforda. Džejn Fonda je skrhana zbog odlaska prijatelja, a Demi Mur je u čast velikana glume uputila ove reči.

Od Redforda su se javno oprostili Leonardo Dikaprio, Mark Rufalo, Pirs Morgan, kao i čuveni autor Stiven King koji je napisao: "Robert Redford je preminuo. Bio je deo novog i uzbudljivog Holivuda 70-ih i 80-ih. Teško je poverovati da je imao 89 godina".

Podsetimo, slavni glumac umro je danas u svom domu u Juti. Glumom se bavio od 1959. gdoine.

(Blic žena)