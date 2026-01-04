"BLAGOSLOVENA SAM ŠTO SAM KASNIJE RODILA DETE": Eva Longorija iskreno o majčinstvu

Glumica Eva Longorija podelila je u intervjuu zašto je pravi pogodak što je sa potomstvom sačekala 40-te godine.

Glumica Eva Longorija je priznala da je to što je postala majka kada je imala 43 gdine "savršen tajming" jer je uradila sve što je želela u karijeri.

Zvezda serije "Očajne domaćice" koja sada ima 50 godina rodila je Santijaga 2018. godine, a u novom intervjuu je podelila da ima mnogo više mudrosti i strpljenja kao roditelj u 40-im godinama.

Eva je otkrila da je trudna 2018. godine, a dve godine nakon što se udala za Hosea Bastona, a sada je rekla da je njena porodica "sada prioritet" u odnosu na njenu karijeru.

Eva Longorija rekla je da će sada prihvatati uloge samo ako su to ljudi sa kojima zaista želi da radi, jer će joj to oduzeti vreme koje bi mogla da provede sa svojim sinom.

- Moja porodica mi je prioritet, tako da ako kažem "da" nečemu i to mi oduzima vreme, to mora biti nešto u čemu ću zaista uživati i ljudi sa kojima zaista želim da sarađujem.- prenosi Daily Mail.

Za časopis The Sunday Times Style Magazine, Eva Longorija je otkrila da je majčinstvo 43. godini bilo savršen tajming

- Imate mnogo više mudrosti i strpljenja kada postanete majka u četrdesetim. Sve se toliko dugo vrtelo oko mene.- ispričala je ona.

- Četrdeset godina mog života bilo je dovoljno vremena, tako da sam bila zaista blagoslovena što sam kasnije u životu imala dete jer sam putovala, uradila sam sve što je bilo potrebno za karijeru. Sada je sve što radim samo šlag na torti i to mogu da radim sa svojim sinom.

(Glossy)

