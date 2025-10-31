"BILO BI BOLJE DA JE VESNA MALO GLUPLJA": Brak Milomira Marića funkcioniše na poseban način

Milomir Marić je veoma diskretan kad govori o ljubavi i vezi sa Vesnom Radusinović.

Milomir Marić je ponovo u centru pažnje - ovog puta zbog iznenadnog odlaska sa televizije Happy, gde je proveo gotovo dve decenije kao urednik i voditelj.

Njegov odlazak izazvao je lavinu komentara, nagađanja i medijskih analiza, ali ono što velikim delom ostaje van svetlosti reflektora jeste njegov dugogodišnji odnos sa Vesnom Radusinović, spisateljicom i kolumnistkinjom britkog jezika.

Njih dvoje su zajedno duže od dvadeset pet godina, iako taj podatak često izaziva sumnju upravo zato što se ne ponašaju kao klasičan par. Vesna je jednom rekla: "Mi jesmo u braku, ali ne u istom stanu", dodajući da im takav raspored savršeno odgovara jer oboje imaju izraženu potrebu za ličnim prostorom.

Marić je to potvrdio u svom stilu: "Mi smo kao dva sveta koja se ne sudaraju, nego se dodiruju kad treba." U istom dahu, opisao je Vesnu kao "ženu koja piše kao muškarac" - britko, direktno i bez zadrške - i dodao da joj nikada nije cenzurisao tekstove, čak ni kod kuće.

Njihov odnos funkcioniše po principu slobode, tolerancije i duhovitosti. Vesna ne veruje u kompromise, već u slobodu kao oblik ljubavi. Marić je to prihvatio bez otpora, pa je jednom izjavio:

"Bolje bi bilo da je Vesna malo gluplja. Ja sam ceo život pokušavao da zainteresujem lepšu, a gluplju. Međutim, nisam bio te sreće."

Vesna mu nije ostala dužna:

"Nikome ne bih poželela sebe za suprugu. Imam jezičinu kojom bih mogla tri puta da se opašem." Jednom prilikom je rekla kako se nije udala po drugi put da je ne bi terao maler.

Iako se retko pojavljuju zajedno u javnosti, viđeni su na kulturnim događajima i promocijama, a Vesna povremeno objavi fotografije na društvenim mrežama - bez preteranog eksponiranja.

(Lepa&Srećna)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU