BIVŠA SUPRUGA HJUA DžEKAMANA NE KRIJE DA JE SREĆNA KADA NJEN BIVŠI DOŽIVI NEUSPEH: "Nije tako nepobediv kao što se mislilo"

Sa velikim zadovoljstvom Debora Li Furnes prima svaku vest o neuspehu svog bivšeg supruga.

Jedan od najšokantnijih raskida poznatih ličnosti poslednjih godina bio je razlaz između Hjua Džekmena (56) i njegove supruge Debore Li Furnes (69), koju je, prema navodima, ostavio zbog koleginice, glumice Saton Foster (50). Izvor blizak Debori Li sada je otkrio da ona nije pokazala ni trunku saosećanja kada je čula da se ulaznice za njegov koncertni šou u Radio Siti Mjuzik Holu u NJujorku nisu prodavale onako dobro kako je očekivao.

Premijera koncertnog šoua "From New York, With Love" održana je u januaru ove godine, a poslednje izvođenje imala je prošlog vikenda. U programu je glumac izvodio neke od najpoznatijih numera iz svoje karijere u pozorištu i filmskim mjuziklima, uključujući hitove iz "The Greatest Showman", "Les Misérables", "The Music Man" i drugih. Izvodio je i obrade svojih omiljenih balada, a publika je uživala i u iznenađenjima, posebnim gostima poput pevačice Pink i njene ćerke, kao i glumca Rajana Rejnoldsa, s kojim je igrao u nekoliko filmova.

Prevara teško pada Debori Li Furnes, jer je očekivala da će sa njim biti do kraja života

Hju i Debora Li krajem 2023. godine objavili su da se razvode nakon skoro tri decenije zajedničkog života. Upoznali su se davne 1995. godine na snimanju australijske televizijske serije "Corelli", u vreme kada je ona već bila afirmisana glumica, a on tek započinjao karijeru, neposredno po završetku dramske akademije.

Verili su se samo četiri meseca kasnije, a u intervjuu za "Tudej" iz 2018. godine Hju je otkrio da je već nakon dve nedelje znao da će zauvek biti zajedno. Venčali su se u aprilu 1996. u Melburnu. Četiri godine kasnije usvojili su sina Oskara (25), a pet godina potom i ćerku Avu (20). NJihova ljubavna priča važila je za simbol stabilnosti i privrženosti.

Iako su u početku tvrdili da je razlaz prijateljski, ubrzo su se pojavile glasine da Hju ima aferu sa svojom koleginicom sa Brodveja, Saton Foster, s kojom je glumio u predstavi "The Music Man" od 2022. do 2023. godine. Navodno su svi na Brodveju znali za tu vezu, ali niko to nije rekao Debori Li. Fosterova se 2024. godine razvela od scenariste Teda Grifina posle deset godina braka.

Džekmen i Furnesova zvanično su se razveli tek u junu ove godine, više od dve godine nakon što je objavljena vest o kraju braka. Najveći problem bila je podela imovine. NJihovo zajedničko bogatstvo procenjeno je na oko 250 miliona evra i obuhvata brojne nekretnine, investicije i Džekmenove ogromne prihode iz filmske i pozorišne karijere. Debora Li je, s obzirom na ključnu ulogu koju je imala u njegovoj ranoj karijeri i privatnom životu, tražila veći udeo u imovini, što je, prema pisanju medija, i dobila.

Otkako je razvod okončan, otvoreno govori o razočaranju zbog načina na koji je sve završilo.

"Duboka je to rana, povređena sam do srži", rekla je za "Dejli mejl", nazivajući razvod "traumatičnim putovanjem izdaje."

Ipak, izgleda da joj se raspoloženje popravilo čim su počele priče da Hju ima problema s prodajom ulaznica za svoj šou. Navodno je, kako su se izvođenja nastavljala, bilo sve teže popuniti salu. Kada je čula tu vest, prema jednom izvoru, Debora Li nije osetila ni trunku sažaljenja.

"Deb je krenula dalje, ali s dozom zluradosti uživa kad čuje da on ne može da popuni dvoranu", rekao je izvor za "National Enquirer". "Izgleda da Hju nije tako nepobediv kao što je mislio. LJudi su joj pričali da se muči i da je potišten zbog slabe prodaje karata."

Drugi izvor dodao je da ga bivša supruga danas teško može videti kao bilo šta drugo osim muškarca koji joj je slomio srce.

"Deb smatra da joj je zabio nož u leđa i odlučna je da on to skupo plati", tvrdi izvor. "Volela ga je, bio joj je sve, a sada ga vidi kao ništariju koja joj je slomila srce i izdala je."

Problem postoji i u odnosu sa decom. Iako su oboje punoletni, odrasli mladi ljudi, teško su podneli razvod roditelja koje obožavaju.

"Hju već dugo pokušava da uspostavi mir sa Debs, ali, kao što možete da zamislite, trebalo je vremena da i ona bude spremna", rekao je nedavno neimenovani izvor za portal "Glob" i dodao: "Čini se da je rešavanje svih pravnih pitanja pomoglo, jer se ona konačno otvara. Situacija se popravila, što je sjajno za sve, a posebno za njihovu decu."

Hju sada živi u NJujorku sa Saton Foster i pokušava da se oslobodi stigme preljubnika, dok je Debora Li u Australiji.

"Debs ima puno pravo da bude ljuta na Hjua, niko to ne osporava", rekao je izvor blizak bivšem paru i dodao: "Ali to je veoma nezdravo i za nju i za njihovu decu. Teško je zamisliti da će ikada ponovo postati prijatelji. Ali ako makar uspeju da dođu do tačke u kojoj mogu zajedno da proslave važne porodične događaje bez napetosti, to će mnogo značiti njihovoj deci."

