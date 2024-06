BOLNA ISPOVEST ŽIKE TODOROVIĆA: Nikada se nije oporavio od iznenadne smrti oca i sina

Dve velike tragedije su obeležile život legendarnog glumca Žike Todorovića

Kada se u regionu kaže Srđan Žika Todorović, svi odmah znaju da je reč o velikom glumcu, multitalentovanoj osobi, sinu legende srpskog glumišta, ali i o skromnom čoveku kojem su čini se tragedije obeležile život.

Okoreli neženja ženu svog života pronašao na Adi Bojani

Žika je važio za okorelog neženju, ali sve se promenilo 1998. godine kada je na Adi Bojani upoznao studentkinju Filološkog fakulteta Anu Jovićević koja je poreklom sa Cetinja. Ubrzo su počeli da se zabavljaju, a glumac je od samog početka bio siguran da je pronašao ženu svog života. Par je na "ludi kamen" stao 2004. godine, a venčanje je organizovano u njenoj porodičnoj kući na Cetinju. U Žikinom već poznatom maniru strogog čuvanja privatnosti, javnost je za sve saznala tek naknadno.

Iako se skoro nikada nisu pojavljivali u javnosti i Todorović se uglavnom trudio da njihov odnos sakrije od radoznalih pogleda, nekolicina njihovih fotografija poslužile su kao dokaz da su par koji se istinski voli.

Svako leto su provodili u kući njegovog oca u ribarskom naselju Bigovo, a ovu tradiciju su nastavili i kada su dobili dete. Par se dvanaest godina borio za potomstvo i 1. maja 2014. godine rođen je njihov sin Dejan. Glumac je izjavio da mu je očinstvo promenilo život za 180 stepeni, ali i da je još pre toga prestao da izlazi - "Dejanov dolazak na svet sve nas je usrećio, a roditeljima bih poželeo da sebe, kao i sve nas usreće i jednom devojčicom", rekao je 2015. glumčev otac, popularni Đenka za magazin "Story".

Smrt slavnog oca

U julu 2014. godine Srđan doživljava veliku tragediju - njegov otac, veliki glumac Bora Todorović, je preminuo. Tada se pisalo da mu je nakon operacije slepog creva pozlilo, te da je zbog toga izdahnuo. Međutim, istina je zapravo totalno drugačija i tragičnija.

Žika je u ispovesti otkrio da je Bora otišao na rutinsku operaciju slepog creva, nakon čega je ustao iz kreveta, jer je bila oluja napolju i krenuo da zatvori prozor. U tom trenutku se okliznuo i pao, a potom udario glavom o metalni bolnički krevet.

Tada je, aneurizma koju je imao pukla, od čega je Bora i preminuo - "On je otišao na jednu običnu operaciju slepog creva. Bilo je leto, 7. jul. Bila je neka oluja, i pošto mu je bio otvoren prozor, ustao je da bi ga zatvorio i okliznuo se. Udario je glavom baš tu gde mu je bila aneurizma. Probudio se sa čvorugom. Počeo je da pakuje stvari da izađe iz bolnice i odjednom je pao u komu, od udarca u metalni bolnički krevet. Aneurizma je pukla", ispričao je Žika Todorović za TV Una.

Tragedija od koje se nikada nije oporavio

Tri godine kasnije, njegov život srušen je iz temelja - supruga i sin su išli kod lekara jer je on bio prehlađen. Kada su se vratili, legao je da spava. Dva sata kasnije, Ana je videla da su dečaku usta plava i pokušala je da ga probudi.

Pozvali su Hitnu pomoć, ali lekari nisu ništa mogli da učine. Na odbukciji je utvrđeno da je srce prestalo da mu kuca i da je reč o sindromu iznenadne smrti deteta. 23. decembra dečak je kremiran na Novom groblju u Beogradu. Neutešnim roditeljima podršku su pružili članovi porodice, prijatelji i Srđanove kolege. Početkom 2018. godine Dejanova urna je položena pored urne njegovog dede Bore Todorovića u Aleji velikana.

Žika je tek posle dužeg perioda prvi put govorio o gubitku i otkrio šta se dešavalo tog kobnog dana."Ja svaki dan gledam njegove slike i ljubim ga i gledam te neke snimke na mobilnom telefonu. Evo sad je bilo pet godina... Prošlo... Pet i po godina je sad kad dajem ovaj intervju. Još uvek nisam stao na noge. Sada radim neke rokenrol emisije i uopste me gluma više ne zanima", započeo je Srđan tada i ispričao kako je došlo do tragedije.

"Stavili smo ga na popodnevno spavanje, pustili smo ga pola sata duže i već je bilo kasno, bio je plav. Kad je došla hitna pomoć uradili su sve, ali doktorka je rekla da je prekasno", rekao je glumac, a potom zastao na trenutak.

"Slučajna iznenadna dečja smrt! To se zove kad dete umre u snu i obično se dešava deci od tri do pet godina. Naravno, radili su, kako se kaže ono kad gledaju krv da li je od nečega umro? I nisu našli ništa. I onda kad ne nađu ništa stave pod 'SIDS'. To je zvanična bolest koja postoji u Americi. Ja sam pričao sa nekim američkim parovima kojima je isto dete umrlo od SIDS-a. 'SIDS' neobjašnjivo, zašto? Ili na srpskom 'Slučajna dečja iznenadna smrt", otkrio je Srđan tada, koji se prekrstio i blago udario rukama o sto.

Na pitanje da li je doživeo da ga sin nazove "tata", da li je počeo da priča i komunicira sa njim, rekao je:

"Da! Taman je postao dečak, dečak", rekao je glumac i zaplakao. Uprkos tragediji Todorović je zahvalan što je, bar kratko, osetio kako je to biti otac: "Recimo, da Ana i ja nismo mogli da imamo decu pošto mnogi parovi ne mogu, da li bih bio srećniji? Ne znam. Ali, u svakom slučaju sam zahvalan Bogu što sam, eto, osetio kako je biti otac", ispričao je Srđan za Unu.

