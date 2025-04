ALEN ISLAMOVIĆ OTKRIO ISTINU O SVOM POREKLU: Napokon je priznao i zašto je bio primoran da promeni ime

Nikad ne biste pogodili što mu piše u ličnoj karti.

Alen Islamović vlasnik je jednog od najprepoznatljivijih glasova na ovim prostorima. Još u detinjstvu je zavoleo muziku i odmah je bilo jasno čime će se kasnije baviti.

Bivši član Bijelog dugmeta i Divljih jagoda rođen je 1957. godine u Sokolcu nedaleko od Bihaća.

'U Novom Pazaru imam mnogo prijatelja, ali i deo familije, ali nikada se nismo sreli. Otac mi je pričao da smo poreklom iz Sandžaka, a znam da u Novom Pazaru ima Islamovića koji tu dugo žive. Međutim, ni moj otac mi nije znao nešto detaljnije reći o svemu, osim da su nam preci odavde, što verujem da do sada ni niko od vas nije znao', pričao je Islamović jednom prilikom.

A malo ko zna da je pravo ima pevača, zapravo, Alija.

'Kad se dogodio uspon Divljih jagoda, grupe u kojoj je Islamović pevao, čelnici nekadašnjeg Jugotona došli su na ideju koja se njemu u početku nije svidela. Menadžeri i članovi izdavačke kuće predložili su Aliji da počne da koristi umetničko ime Alen, uz obrazloženje da to bolje zvuči i da će tako steći veću popularnost među publikom. On se malo nećkao, nije htio menjati svoje ime, ali je brzo popustio i poslušao njihov savet. Danas gotovo niko ne zna da se Alen zapravo zove Alija jer on u javnosti o tome nikada nije hteo da priča', rekao je izvor blizak Islamoviću.

Tek pre nekoliko godina Alen je potvrdio ovu priču.

'Tačno je. Nema ništa čudno u tome, mnoge svetske zvezde odaberu drugo ime kojim se predstavljaju u javnosti, najčešće neko koje zvuči primamljivije. Tako je bilo i u mom slučaju', rekao je roker 2017. godine.

(Stoy.hr)