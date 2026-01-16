Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

BRIŽIT MAKRON ZA DI-DžEJ PULTOM U DIZNILENDU: Pustila poznatu numeru, pa zaigrala, a iza svega se krije plemenit cilj (VIDEO)

Brižit Makron oduševila decu u Diznilendu puštajući muziku kao di-džej u humanitarnoj akciji "Pjes Žon".

1768551375_Foto-Profimedia-Printscreen-TikTok-loulou.hrdd.jpg
Foto: Profimedia, Printscreen/ TikTok - loulou.hrdd
Oglas

Brižit Makron, supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, učestvovala je u još jednoj humanitarnoj akciji, ali na prilično neobičan način. Prva dama Francuske prisustvovala je događaju organizovanom u Diznilendu, u blizini Pariza, u okviru kampanje "Pjes Žon", koja prikuplja sredstva za decu na bolničkom lečenju.

Poznati gosti i mališani

Pored Brižit, događaju je prisustvovao i selektor francuske fudbalske reprezentacije Didije Dešan, a okupilo se i oko 300 dece koja su se zabavljala i družila sa poznatim gostima.

 

@loulou.hrdd Brigitte Macron et Didier Deschamps à @Disneyland Paris ✨ pour les Pièces Jaunes !! #brigittemacron #deschamps #piecesjaunes #macron #disneylandparis ♬ Event Horizon (STEM percussion) - Altitude Music / BMGPM

Brižit Makron za di-džej pultom

Decu je posebno oduševio trenutak kada je Brižit stala iza di-džej pulta i pokazala svoje veštine, puštajući pesmu grupe Alfavil "Forever Young". Makronova je zaplesala, a sudeći po izrazu njenog lica, odlično se zabavljala. Publika je plesala uz ovaj hit, a snimak tog trenutka postao je viralan na društvenim mrežama.

Cilj kampanje "Pjes Žon"

Kampanja "Pjes Žon" traje do 7. februara, a prikupljena sredstva biće usmerena na unapređenje uslova i kvaliteta života dece i adolescenata koji se leče u bolnicama.

(Jutarnji)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas