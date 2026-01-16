BRIŽIT MAKRON ZA DI-DžEJ PULTOM U DIZNILENDU: Pustila poznatu numeru, pa zaigrala, a iza svega se krije plemenit cilj (VIDEO)

Brižit Makron oduševila decu u Diznilendu puštajući muziku kao di-džej u humanitarnoj akciji "Pjes Žon".
Brižit Makron, supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, učestvovala je u još jednoj humanitarnoj akciji, ali na prilično neobičan način. Prva dama Francuske prisustvovala je događaju organizovanom u Diznilendu, u blizini Pariza, u okviru kampanje "Pjes Žon", koja prikuplja sredstva za decu na bolničkom lečenju.
Poznati gosti i mališani
Pored Brižit, događaju je prisustvovao i selektor francuske fudbalske reprezentacije Didije Dešan, a okupilo se i oko 300 dece koja su se zabavljala i družila sa poznatim gostima.
Brižit Makron za di-džej pultom
Decu je posebno oduševio trenutak kada je Brižit stala iza di-džej pulta i pokazala svoje veštine, puštajući pesmu grupe Alfavil "Forever Young". Makronova je zaplesala, a sudeći po izrazu njenog lica, odlično se zabavljala. Publika je plesala uz ovaj hit, a snimak tog trenutka postao je viralan na društvenim mrežama.
Cilj kampanje "Pjes Žon"
Kampanja "Pjes Žon" traje do 7. februara, a prikupljena sredstva biće usmerena na unapređenje uslova i kvaliteta života dece i adolescenata koji se leče u bolnicama.
