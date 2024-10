"ČEKALA SAM DA ME NEKO POZOVE, BILO JE PRETUŽNO": Kako je Sonja Kolačarić upisala FDU? (VIDEO)

Sonja Kolačarić je Fakultet dramskih umetnosti upisala iz prvog puta, a u emisji "Bindž" je do detalja podelila kako je sve to izgledalo

Sonja Kolačarić gostovala je u šesnaestoj epizodi emisije "Bindž" kompanije "Novosti" u kojoj je otkrila da je FDU upisala iz prvog puta, kao i da je na polaganje otišla potpuno nespremna.

- Trebalo je da imam neki crni triko za polaganje, a ja sam došla u nekom šarenom kupaćem kostimu. Zaista sam bila kao bolid - rekla je Sonja u emisji "Bindž".

Sa nama je podelila anegdotu koja se dogodila nakon što je saznala da je primljena. Želela je da javi svim svojim bliskim ljudima za ovaj uspeh, ali se onda desio peh.

- Kada se sve to završilo, kada sam položila, ja sam tada živela sama u nekom iznajmljenom stanu jer sam tad već godinu dana bila sama u Beogradu. Bila sam tako uzbuđena što sam položila i htela sam da podelim to sa mamom ili tatom. Tad nisu bili mobilni telefoni, nego fiksni i ja sam pomislila: "Jao, sad ću da zovem sve da im kažem da sam položila" i podigla sam slušalicu i shvatila da su ga isključili jer nisam platila račun, pa sam čekala da me neko pozove. To je bilo pretužno - ističe Sonja i dodaje da su ju je mama ubrzo pozvala.

- Na svu sreću, pošto su moji znali kada će to biti otprilike, nisam puno čekala. Možda sat vremena. Ali taj trenutak je bio baš tužan. Pomislila sam: "Šta ću sad sa svim ovim emocijama?!" - završila je Sonja u emisji "Bindž".

Šta je sve Sonja imala da kaže o svom privatnom životu, vaspitanju sinova, karijeri i odrastanju možete pogledati u videu ispod, kao i na našem Jutjub kanalu.

