Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

CELA PLANETA BRUJI O ZAGRLJAJU KEJT MIDLTON I DŽESI DŽEJ: Doživele istu sudbinu, ni kraljevski protokol nije mogao ovo da spreči! (FOTO)

Pevačica Džesi Džej je prekršila kraljevski protokol kada je zagrlila Kejt Midlton u sred svečanog prijema, dok je princeza bila vidno ganuta tim gestom

1763636158_profimedia-1053426594.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Kejt Midlton opet je izazvala lavinu zabrinutosti u Velikoj Britaniji kada se pojavila na svečanom događaju u Rojal Albert Holu u Londonu rame uz rame sa pricom Vilijamom.

Princeza od Velsa je za ovu priliku obukla usku somotnu tamnozelenu haljinu koja se pripijala uz njeno telo i pokazala neverovatnu mršavost princeze. 

Proteklih meseci svi su pričali o kosi princeze od Velsa koja je bila neprirodno dugačka, gusta i svetla. Povela se priča da princeza nosi periku, dok se ona ovom prilikom držala pravila pokojne kraljice Elizabete: "Nikada se ne žali, nikada ne objašnjavaj."

Ipak, ovaj put princeza je svoju kosu znatno skratila i obojila u smeđe sa crvenkastim tonom.

Momenat koji je sve ostavio bez daha bio je susret princeze od Velsa sa pevačicom Džesi Džej. Tom prilikom je Džesi napravila prestup u protokolu pa je stavila svoje ruke na ramena Kejt Midlton sa rečima: "Upravo sam imala rak dojke, samo želim da te zagrlim, jer rak zaista stavlja životu u perspektivu."

To je ganulo Kejt pa je i ona zagrlila Džesi Džej koja je ovog januara otkrila da ima rak dojke, a nedavno joj je odstranjena dojka. 

Pevčaica je rekla da je namerno za ovu priliku obukla crnu duksericu i nešto što podseća na trenerku, kako bi poslala poruku onima koji sede kod kuće ispred televizora i zbog depresije nemaju snage da se obuku i izađu napolje. 

"Veoma je važno pričati o tome," rekla je Džesi Džej, a princeza do  Velsa se složila sa njom. 

(Stil)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas