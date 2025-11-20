CELA PLANETA BRUJI O ZAGRLJAJU KEJT MIDLTON I DŽESI DŽEJ: Doživele istu sudbinu, ni kraljevski protokol nije mogao ovo da spreči! (FOTO)

Pevačica Džesi Džej je prekršila kraljevski protokol kada je zagrlila Kejt Midlton u sred svečanog prijema, dok je princeza bila vidno ganuta tim gestom

Kejt Midlton opet je izazvala lavinu zabrinutosti u Velikoj Britaniji kada se pojavila na svečanom događaju u Rojal Albert Holu u Londonu rame uz rame sa pricom Vilijamom.

Princeza od Velsa je za ovu priliku obukla usku somotnu tamnozelenu haljinu koja se pripijala uz njeno telo i pokazala neverovatnu mršavost princeze.

Proteklih meseci svi su pričali o kosi princeze od Velsa koja je bila neprirodno dugačka, gusta i svetla. Povela se priča da princeza nosi periku, dok se ona ovom prilikom držala pravila pokojne kraljice Elizabete: "Nikada se ne žali, nikada ne objašnjavaj."

Ipak, ovaj put princeza je svoju kosu znatno skratila i obojila u smeđe sa crvenkastim tonom.

Momenat koji je sve ostavio bez daha bio je susret princeze od Velsa sa pevačicom Džesi Džej. Tom prilikom je Džesi napravila prestup u protokolu pa je stavila svoje ruke na ramena Kejt Midlton sa rečima: "Upravo sam imala rak dojke, samo želim da te zagrlim, jer rak zaista stavlja životu u perspektivu."

To je ganulo Kejt pa je i ona zagrlila Džesi Džej koja je ovog januara otkrila da ima rak dojke, a nedavno joj je odstranjena dojka.

Pevčaica je rekla da je namerno za ovu priliku obukla crnu duksericu i nešto što podseća na trenerku, kako bi poslala poruku onima koji sede kod kuće ispred televizora i zbog depresije nemaju snage da se obuku i izađu napolje.

"Veoma je važno pričati o tome," rekla je Džesi Džej, a princeza do Velsa se složila sa njom.

(Stil)

BONUS VIDEO: