CEO SVET OSUĐUJE NJIHOV ODNOS, A OVO JE DOKAZ DA SE NE FOLIRAJU: Ovako se ponašaju Melanija i Donald Tramp kada niko ne gleda

Trenuci nežnosti pred očima drugih nisu česti kod Donalda Trampa i njegove supruge Melanije, pa često baš to bude razlog da se ružno piše o njihovom braku

Postoji mnogo videa koji su u prošlosti iskorišćeni tako da prikažu brak Melanije i Donalda u lošem svetlu. Većina takvih videa još iz vremena kada je prvi put bio predsednik Amerike su bili predstavljeni javnosti kao pokušaji Donalda Trampa da sa svojom suprugom u javnosti pokaže bliskost. Tokom prvog mandata to je bila jedna od glavnih tema pa smo tako bili svedoci situacija u kojima on pokušava da je neuspešno uzme za ruku ili da pokaže bar neki privid zajedništva, ali često je to sve izgledalo kao da je Melanija na njega ljuta i da to ne želi.

Sve su se te scene urezale u kolektivno sećanje, pa sada svaki pokušaj da pokažu nežnost izaziva neki čudan osećaj neugodnosti.

Do sada.

Elegantna Melanija rečima je pak uvek stajala uz svog supruga, a nije dopustila ni da mu se potkrade gaf tokom protokola pogrebne svečanosti za papu Franju. A onda je usledio momenat koji nam je svima jasno dao do znanja da su oni samo još jedan bračni par.

Nakog sahrane pape, par se vratio u Ameriku i sleteo svojim avionom na aerodrom u NJu Džerziju.

Melanija i Donald po povratku nisu otišli u svoj zajednički dom, već su se rastali na aerdromu, a njihov rastanak izgledao je - divno.

Melanija i Donald izgledali su zbunjeno pa su prvo odlučili da mahnu jedno drugome, a onda se i vratli i zagrlili, a onda ju je predsednik i nežno poljubio u obraz.

Stalne spekulacije o njihovom braku i to nakon više od 20 godna braka, postaju dosadne. Bogati parovi se razvode ako brak ne funkcioniše. A oni deluju kao jedan sasvim običan par - kada niko ne gleda.