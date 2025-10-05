ČOLINA NAJVESELIJA PESMA KRIJE TUŽNU PRIČU: Napisao ju je Branko Radičević za ćerku Vuka Karadžića dok je bio siromašan student

Hit Zdravka Čolića "Pjevam danju, pjevam noću" napisao je Branko Radičević 1847. godine dok je bio zaljubljen u Minu, ćerku Vuka Karadžića

Zdravko Čolić iza sebe ima pregršt hitova, a jedan od najpoznatijih svakako je pesma "Pjevam danju, pjevam noću". Iako nosi veselu melodiju i podstiče na ples, iza nje se krije izuzetno tužna i istinita priča.

Tekst ove pesme napisao je čuveni pesnik Branko Radičević 1847. godine, a posvetio ju je svojoj neostvarenoj ljubavi Mini.

Bila okružena najuglednijim ljudima

Mina (Vilhemina) Karadžić bila je kći reformatora srpskog jezika, Vuka Stefanovića Karadžića. Bila je zvezda bečkog života, obrazovana i talentovana (bavila se i slikarstvom), okružena naujglednijim ljudima od kojih su mnogi bili njeni udvarači. Govorila je četiri svetska jezika i odlično svirala klavir.

S druge strane, Branko Radičević je bio siromašni student i pesnik, uz to i bolestan od tuberkuloze zbog čega je upisao studije medicine. Bio je nadaren za pisanje, slikarstvo i jezike, ali, podmukla bolest, od koje mu je umrla cela porodica, ga je omela u tome.

Upoznali su se u bogatoj kulturno-intelektualnoj sferi koja je naprosto cvetala nakon definitivnog oslobađanja od Turaka, stoga i ne čudi što se romantični skromni student zagledao u "najpoželjniju devojku", koja je uzgred bila i prava lepotica.

Platonska ljubav

Ni Mina nije bila imuna na talentovanog pesnika, o čemu svedoči njeno potonje pisanje o njemu, kao i Brankova pisma Đuri Daničiću. No, siromašni bolesni student nije se ni nadao da platonska ljubav može biti konkretizovana, te joj je napisao pesmu.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU