Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ČUVENI GLUMAC PREMINUO U 33. GODINI: Uzrok smrti još uvek nije poznat

Kanadski glumac Spenser Lofranko preminuo je u 33. godini. Poznat po ulogama u filmovima „Goti“, „Neslomljeni“ i „Džejmsi boj“, njegovo nasleđe će se pamtiti kroz filmske uloge.

1763718097_Foto-Profimedia-glumac.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Spenser Lofranko, kanadski glumac poznat po ulogama u filmovima „Goti“ i „Neslomljeni“, preminuo je u 33. godini.

NJegov brat, Santino Lofranko, potvrdio je vest na Instagramu u četvrtak, rekavši da je Spenser preminuo u utorak. Uzrok smrti još nije objavljen, a TMZ izveštava da je slučaj pod istragom u Britanskoj Kolumbiji.

Entertejnment Vikli je kontaktirao članove porodice za više informacija.

Dirljiva poruka brata

Santino je na Instagramu odao počast svom bratu emotivnim rečima:

„Legendi @roccowinning. Moj brate. Živeo si život o kome mnogi mogu samo da sanjaju. Promenio si živote ljudi, a sada si sa Bogom. Uvek ću te voleti i nedostajati mi, Medo.“

Karijera i život

Lofranko je rođen 1992. godine u Torontu. Pohađao je Vojnu srednju školu u Zapadnom Linkolnu, Ontario, a debitovao je na filmu 2013. godine u indi romantičnoj komediji „U Midltonu“. Glumio je Konrada, srednjoškolca koji pohađa fakultet sa svojim ocem (Endi Garsija). U filmu su takođe glumili Spenser, Vera Farmiga, Taisa Farmiga, Tom Skerit i Niklas Braun.

Iste godine, Lofranko je imao problema sa zakonom zbog incidenta u kojem je udario biciklistu, slomivši mu kuk. Osuđen je na 50 dana društveno korisnog rada, dve godine uslovne kazne i 161.000 dolara odštete.

Sledeće godine, 2014. godine, Lofranko je dobio svoju prvu glavnu ulogu u filmu „Džejmsi Boj“. Glumio je mladog bivšeg zatvorenika koji se bori sa nasiljem bandi i oružanom pljačkom, a u filmu su glumili i Taisa Farmiga, Meri-Luiz Parker, Ving Rejms i Džejms Vuds.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas