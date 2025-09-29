DA LI JE ON NAJZGODNIJI SRPSKI GLUMAC? Kao Biković otišao u Rusiju - i tamo oženio lepu Ruskinju Alinu (FOTO)

NEUMORNO trenira.

Glumac LJubomir Ristić (35) već neko vreme gradi karijeru u Rusiji, a delić svog života deli i na društvenim mrežama. Kako bi ostao u top formi ovaj umetnik redovno vežba, a sada je podelio i snimak iz teretane koji je zapalio mreže.

U najnovijem videu glumac je snimio deo treninga za ruke, a žene su "odlepile" za njegovim mišićima. LJubomir je u treningu, celo telo mu je u mišićima, a na rukama su mu izražene vene.

Ristić je oženio Alinu u septembru prošle godine, a venčanje iz snova imali su kraj jezera. Dekoracija u prirodi bila je ona za pamćenje, a srećni mladenci tog dana blistali su kao nikada.

Zvezda serija "Istine i laži" i "Državni službenik"

Glumac LJubomir Ristić simpatije publike pokupio je ulogama u serijama "Istine i laži" i "Državni službenik". Nakon godina života u Rusiji, LJubomir upoznaje Alinu, a u istoj državi ostvario je nekoliko zapaženih uloga. Koliko je talentovan potvrdilo je i saopštenje Akademija umetnosti, koja se prošle godine se pohvalila svojim uspešnim bivšim đakom.

- Naš diplomirani glumac LJubomir Ristić je već šest meseci u Rusiji i zaposlen je u Sankt-Peterzbuškom državnom muzičko-dramskom pozorištu - napisali su uz članak na ruskom.

