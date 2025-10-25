DARKO LAZIĆ PEVAO NA ROĐENDANU ANE SEVIĆ: Voditeljkin muž mu davao bakšiš, a bivša i sadašnja žena igrale zajedno (FOTO)

Darko Lazić zapevao na rođendanu bivše supruge Ane Sević, dok su Ana i Katarina, njegova sadašnja žena, igrale zajedno.

Pevač Darko Lazić i njegova bivša supruga Ana Sević još jednom su dokazali koliko se dobro slažu i nakon razvoda, a u braku su dobili ćerku Lorenu.

Naime, na Aninom 40. rođendanu koji je održan u jednom luksuznom restoranu u Beogradu, atmosfera je bila vesela, a vrhunac večeri bio je trenutak kada je njen bivši muž Darko Lazić zapevao u čast svoje bivše žene. Ana je blistala u crvenoj izazovnoj haljini sa velikim dekolteom, koja je isticala njenu besprekornu figuru, dok su gosti komentarisali kako slavljenica izgleda bolje nego ikad.

Ana je blistala od sreće i održala poseban govor za goste, a njen suprug Danijel Nedeljković izneo je tortu sa velikom crvenom mašnom.

- Vi ste obeležili moj život i od svakog od vas sam naučila po nešto. Svi vi ste neko ko je meni blizak srcu i jako mi je drago što ste večeras sa mnom da proslavimo ovaj moj jubilarni 40. rođendan. Hvala mom suprugu koji je sve ovo organizovao - rekla je Ana, prenosi Blic.

Foto: Printscreen/ Instagram - anasevicofficial

Darkova žena Katarina o odnosu sa Anom Sević

Podsetimo, Katarina Lazić je nedavno otvoreno govorila o odnosu sa Darkovom bivšom ženom Anom Sević.

- Porede me sa Darkovim bivšim. Meni to ne smeta, ja sam u odličnim odnosila sa Anom Sević. Viđamo se na slavama, proslavama. Imamo jedan lep odnos i družimo se. To je svima bilo čudno, meni ranije da je neko rekao da se druži sa bivšom ženom sadašnjeg muža ja ne bih verovala. Međutim, to je stvarno moguće. Darko i ja se sa Anom i Danielom viđamo i mimo dece, odemo na ručak. Sa Anom se čujem najčešće u vezi dece, tražim joj savete. Mislim da je tu najbitnija Lorena, toliko mi je bilo drago kada sam na našoj svadbi videla koliko je ona srećna. Od tada i datira naše prijateljstvo - prisetila se Kaća koja je potom progovorila i o proširenju porodice.

- Volela bih da napravim pauzu, za nekih pet godina bih volela još jedno dete. Darko se ne slaže sa tim, on bi voleo još dece. Htela bih da bude još jedna devojčica, a on dečaka.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU