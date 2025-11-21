DEMI LOVATO O LJUBAVI I SREĆI POSLE MNOGO GODINA: "Pomogao mi je da prevaziđem depresiju, nisam znala da ćemo postati ljubavnici"

Demi Lovato nikada nije krila da se tokom karijere suočavala sa brojnim mentalnim problemima, ali je otkrila i ko joj je bio najveća podrška u tim trenucima.

Poznata pevačica Demi Lovato dala je intervju za "Who What Wear" i tom prilikom govorila o svom najnovijem albumu, ali i o suprugu koji joj je dosta pomogao.

Demi je u braku sa muzičarem Džordanom Lutsom, poznatijim pod nadimkom Džuts, a upoznali su se 2022. dok je radila na albumu "Holy Fvck". Ujedno, taj susret se desio i nakon što je Demi rešila da ode na rehabilitaciju zbog problema sa drogom.

"Postali smo prijatelji pre nego što smo postali ljubavnici. Otvorila sam mu se jer sam prolazila kroz stvarno težak period kada je taj album bio u nastanku", rekla je Demi.

Pevačica je i ranije govorila o problemima sa mentalnim zdravljem, a sada je otkrila i koliko joj je u svemu tome pomogao sadašnji suprug.

"Džuts je bio za mene kao prijatelj, pomogao mi je da prevaziđem duboku depresiju u kojoj sam bila. Nisam znala da ćemo postati ljubavnici, nisam znala ni da ćemo se jednog dana venčati, ali mogu da kažem da se zaista osećam sigurno sa njim", rekla je ona.

I muzičar je često u svojim intervjuima govorio o ljubavi prema Demi, pa je, kako kaže, uz nju mnogo napredovao i naučio.

"Želim dugo da živim, a sada kada sam oženio srodnu dušu, želim da živimo večno", rekao je jednom za People.

(Super žena)

