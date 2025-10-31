DEMI MUR SE TOPI U ZAGRLJAJU BIVŠEG MUŽA ANĐELINE DŽOLI: Sve su jača govorkanja da su zajedno! (FOTO)

Demi Mur i Bili Bob Tornton pojavili su se na premijeri druge sezone serije u kojoj oboje igraju

Oboje su u najboljim godinama – on je i dalje privlačan, ona ne prestaje da oduševljava – a kada su se zajedno pojavili na crvenom tepihu, bili su toliko prisni, da se prisutnima i nehotice u glavu uvukla pomisao da su njih dvoje novi holivudski par. Demi Mur i Bili Bob Tornton, bivša žena Brusa Vilisa i bivši muž Anđeline Džoli, sve su bacili u rebus, ali istina je – negde tamo.

Još koji dan, i Demi Mur će napuniti 63 godine. A ko bi rekao, zar ne? Izgleda kao da je juče snimala "Striptiz", možda i bolje. Ni Bili Bob Tornton nije "za bacanje". On je malo stariji, letos je proslavio 70. rođendan, ali ni njemu ne biste dali toliko. Kada su se juče u Los Anđelesu zajedno pojavili na premijeri druge sezone serije "Landman", u kojoj oboje igraju, mnogi su stekli utisak da ima tu više od kolegijalnosti i dugogodišnjeg prijateljstva.

Komentari pljušte sa svih strana, pitanja se postavljaju, ali – ništa od nove holivudske ljubavi. Poslednjih 11 godina Tornton je u braku sa Koni Anglend, vizažistkinjom za specijalne efekte, koja mu je posle pet razvoda vratila veru u brak.

Ako je verovati zajedničkim fotografijama, srećan je sa šestom suprugom, koju je upoznao 2003. na snimanju. Dve godine kasnije dobili su ćerku Belu. No, sa venčanjem su kasnili – stali su pred matičara tek 2014, kada je glumac prekršio obećanje koje je dao samom sebi – da se više nikad neće ženiti.

Demi Mur? Od okončanja romanse sa Danijelom Hamom, 2022. godine, zvanično je singl. Posvetila se deci i bivšem suprugu koji boluje od frontotemporalne demencije, držeći se zaveta koji su davno dali jedno drugom – da će zauvek ostati najbolji prijatelji. Dakle, veza sa Torntonom je čisto poslovna, a uz to se i privatno druže, pa je serija u kojoj zajedno igraju samo spajanje lepog sa korisnim.

