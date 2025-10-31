Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

DEMI MUR SE TOPI U ZAGRLJAJU BIVŠEG MUŽA ANĐELINE DŽOLI: Sve su jača govorkanja da su zajedno! (FOTO)

Demi Mur i Bili Bob Tornton pojavili su se na premijeri druge sezone serije u kojoj oboje igraju

1761921561_profimedia-1049353943.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Oboje su u najboljim godinama – on je i dalje privlačan, ona ne prestaje da oduševljava – a kada su se zajedno pojavili na crvenom tepihu, bili su toliko prisni, da se prisutnima i nehotice u glavu uvukla pomisao da su njih dvoje novi holivudski par. Demi Mur i Bili Bob Tornton, bivša žena Brusa Vilisa i bivši muž Anđeline Džoli, sve su bacili u rebus, ali istina je – negde tamo.

Još koji dan, i Demi Mur će napuniti 63 godine. A ko bi rekao, zar ne? Izgleda kao da je juče snimala "Striptiz", možda i bolje. Ni Bili Bob Tornton nije "za bacanje". On je malo stariji, letos je proslavio 70. rođendan, ali ni njemu ne biste dali toliko. Kada su se juče u Los Anđelesu zajedno pojavili na premijeri druge sezone serije "Landman", u kojoj oboje igraju, mnogi su stekli utisak da ima tu više od kolegijalnosti i dugogodišnjeg prijateljstva.

Foto: Profimedia

Komentari pljušte sa svih strana, pitanja se postavljaju, ali – ništa od nove holivudske ljubavi. Poslednjih 11 godina Tornton je u braku sa Koni Anglend, vizažistkinjom za specijalne efekte, koja mu je posle pet razvoda vratila veru u brak.

Ako je verovati zajedničkim fotografijama, srećan je sa šestom suprugom, koju je upoznao 2003. na snimanju. Dve godine kasnije dobili su ćerku Belu. No, sa venčanjem su kasnili – stali su pred matičara tek 2014, kada je glumac prekršio obećanje koje je dao samom sebi – da se više nikad neće ženiti.

Demi Mur? Od okončanja romanse sa Danijelom Hamom, 2022. godine, zvanično je singl. Posvetila se deci i bivšem suprugu koji boluje od frontotemporalne demencije, držeći se zaveta koji su davno dali jedno drugom – da će zauvek ostati najbolji prijatelji. Dakle, veza sa Torntonom je čisto poslovna, a uz to se i privatno druže, pa je serija u kojoj zajedno igraju samo spajanje lepog sa korisnim.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas