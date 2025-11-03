Oglas
"DO POSLEDNJEG TRENUTKA SAM SE NADALA": Oglasila se Lepa Brena nakon smrti kolege iz "Slatkog greha"

Lepa Brena nema od bola nakon odlaska harmonikaša.

Foto: Printskrin Jutjub/Lepa Brena
Harmonikaš iz legendarnog benda "Slatki greh" LJubiša Marković Frenki nažalost je izgubio bitku s bolešću, a nakon članova benda koji su se oprostili od kolege oglasila se i balkanska zvezda Lepa Brena koja je nema od bola, nakon smrti člana benda u kom je ona započela svoju karijeru.

- Obično u ovim situacijama ostajem nema od tuge. Do poslednjeg trenuka sam se nadala da će pobediti bolest, nažalost otišao je. Neka počiva u miru - izjavila je Brena za Kurir.

Pratio Lepu Brenu na vrhuncu slave

NJegov život i karijeru obeležilo je rad u toj grupi, a Marković je bio ključni član benda koji je pratio Lepu Brenu na vrhuncu njene slave, učestvujući u stvaranju mnogih hitova i albuma.

Pored muzičke karijere, pojavio se i u nekoliko filmova u kojima je bend "Slatki greh" glumio, uključujući popularne naslove kao što su Hajde da se volimo (delovi 1 i 2).

Važio je za cenjenog muzičara u estradnim krugovima.

(Kurir)

