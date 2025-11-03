"DO POSLEDNJEG TRENUTKA SAM SE NADALA": Oglasila se Lepa Brena nakon smrti kolege iz "Slatkog greha"

Lepa Brena nema od bola nakon odlaska harmonikaša.

Harmonikaš iz legendarnog benda "Slatki greh" LJubiša Marković Frenki nažalost je izgubio bitku s bolešću, a nakon članova benda koji su se oprostili od kolege oglasila se i balkanska zvezda Lepa Brena koja je nema od bola, nakon smrti člana benda u kom je ona započela svoju karijeru.

- Obično u ovim situacijama ostajem nema od tuge. Do poslednjeg trenuka sam se nadala da će pobediti bolest, nažalost otišao je. Neka počiva u miru - izjavila je Brena za Kurir.

Pratio Lepu Brenu na vrhuncu slave

NJegov život i karijeru obeležilo je rad u toj grupi, a Marković je bio ključni član benda koji je pratio Lepu Brenu na vrhuncu njene slave, učestvujući u stvaranju mnogih hitova i albuma.

Pored muzičke karijere, pojavio se i u nekoliko filmova u kojima je bend "Slatki greh" glumio, uključujući popularne naslove kao što su Hajde da se volimo (delovi 1 i 2).

Važio je za cenjenog muzičara u estradnim krugovima.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU