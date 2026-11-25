Pevačica otkrila da uživa u ljubavi.

Rada Manojlović ozbiljno razmišlja o udaji za svog partnera, što je i sama priznala prilikom razgovora sa Bokijem 13.

- Hoćeš li ženo da se udaš, jel ima nešto novo na tom planu? - upitao je makedonski šoumen Manojlovićevu.

- Sad baš razmišljam o tome, evo... Veruj mi, majke mi... - ko iz topa je odgovorila pevačica.

- Jel’ si i dalje sa istim dečkom? - zanimalo je Bokija.

- Jao Boki, nemoj da me navlačiš u sitne sate. Ništa ne menjamo, dobre stvari ne treba menjati. Ti znaš, ali psssttt - zaključila je Rada priču na ovu temu.

Podsetimo, Rada je jednom prilikom govorila zbog čega njen dečko ne voli da se pojavljuje u javnosti. Dok je pevačica razgovarala sa medijima on ju je pozvao, a Rada je kroz šalu rekla da ima tri minuta.

- Baš ne voli kameru. Ne voli ni da bude u javnosti, meni to nikada nije bilo jasno. Onda sam shvatila da mi koji se slikamo to je pshijatrijska dijagnoza. Ako ti svoj život iznosiš pred milionima ljudi, neko prosto da čita komentare o sebi. Moramo da prihvatimo da smo mi egzibicionisti - istakla je ona.

(Kurir)

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