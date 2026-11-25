Dženifer Bareto je šesta predstavnica Portorika koja je ponela ovu laskavu titulu.

Izbor za Mis univerzuma dobio je svoju novu kraljicu.

U utorak, 24. novembra, održano je finale ovog takmičenja u dvorani „Koliseo de Portoriko Hose Migel Agrelot”, u San Huanu, u Portoriku. Tom prilikom krunisana je Dženifer Bareto, koja se takmičila kao predstavnica ovogodišnje zemlje domaćina – Portorika. Bareto (27) je po zanimanju psiholog i socijalni radnik. Kako prenosi list „El Nuevo” ona ima i ćerku Penelopu, a ujedno je postala i prva majka koja je pobedila na ovom takmičenju.

Mis univerzuma 2025, Fatima Boš, krunisala je svoju naslednicu, uručivši joj najnoviju krunu ove organizacije. Kruna, nastala kao plod saradnje dizajnera Džordža Vitelsa i kuće „Mezon d’Or”, nosi naziv „Sjaj večnog nasleđa” i sadrži 3.150 dijamanata ugrađenih u 18-karatno belo zlato.

U prvih pet, pored Bareto, plasirale su se i predstavnice Filipina, Novog Zelanda, Venecuele i Dominikanske Republike. Takmičarke su došle iz više od 110 drugih zemalja, uključujući i one koje nikada ranije nisu učestvovale u finalu, poput Svetog Martina i Ugande.

Ovogodišnju grupu od 117 takmičarki činile su 22 žene sa master diplomama, pet doktorki nauka i 10 majki. U periodu koji je prethodio izboru, takmičarke su učestvovale u brojnim aktivnostima, uključujući uobičajene intervjue kao i takmičenje u nacionalnim kostimima i preliminarno takmičenje.

